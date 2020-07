Röhrse. Münzen und Bargeld haben Einbrecher in Röhrse erbeutet. Die Täter flüchteten unerkannt.

Einbrecher stehlen in Röhrse Münzen und Geld

Ein Einfamilienhaus im Zobelweg in Röhrse war in der Nacht zu Montag das Ziel von Einbrechern. Während der Bewohner schlief, brachen bislang unbekannte Täter über eine Eingangstür in das Wohnhaus ein, meldet die Polizei. Hier durchsuchten sie demnach die Räume, Schränke und Schubladen.

Anschließend entkamen sie unerkannt mit Bargeld und Münzen aus dem Haus. Zur Schadenshöhe könne die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

red