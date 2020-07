Bislang nicht ermittelte Täter sind laut Polizei im Zeitraum zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, über ein Fenster in ein Schulgebäude an der Heinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Peine eingedrungen. Im Gebäude wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht und ein Musikinstrument entwendet, so der Polizeibericht. Die Schadenshöhe belaufe sich auf zirka 1300 Euro.

Zeugen: (05171) 9990.

red