Freilaufender Hund beißt Radfahrerin in Bettmar

Eine Frau ist in Bettmar von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr bereits am 29. Juni gegen 16.30 Uhr eine 17-jährige Ilsederin mit ihrem Fahrrad die Feldmark bei Bettmar. In Höhe des Modellflugplatzes (zwischen Klein Lafferde und Bettmar) sei ihr ein bislang unbekannter Mann entgegen gekommen, der drei unangeleinte Hunde mit sich führte.

Die Hunde, ein Berner Sennenhund, ein Dalmatiner und ein kleiner Hund unbekannter Rasse liefen auf die 17-Jährige zu. Nur der kleine Hund ließ sich von seinem Besitzer zurückrufen. Der Dalmatiner und der Berner Sennenhund liefen weiter auf die Ilsederin zu. Der Berner Sennenhund biss der Radfahrerin unvermittelt mehrmals in die Wade. Die Ilsederin flüchtete ins nahe gelegene Neubaugebiet. Der Hundebesitzer soll 50 bis 55 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, habe eine Brille getragen und habe wenige Haare. Er fuhr einen silbernen Kastenwagen. Die Polizei Vechelde sucht Zeugen, die sich unter (05302) 930490 melden können.

red