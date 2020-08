Peine. Autodiebe waren in der Nacht zu Donnerstag in Abbensen unterwegs.

Diebe stehlen BMW X 5 in Abbensen

Unbekannte Täter haben in Abbensen einen BMW X 5 gestohlen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag zwischen 1 und 9.30 Uhr einen auf einem Grundstück an der Edemisser Landstraße. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizeibericht etwa 25.000 Euro.

red