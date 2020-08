Angeblich im Namen der Polizei sind in Vechelde Kriminelle tätig.

Täter geben sich in Vechelde am Telefon als Polizisten aus

In mehrerer Fällen gaben sich Täter telefonisch als angebliche Polizeibeamte der Polizei Vechelde zu erkennen und riefen mit einer offensichtlich verfälschten Nummer (Ähnlichkeit der Rufnummer der Polizei Vechelde) bei den Betroffenen an, meldete die Polizei am Montag.

Laut Darstellung der Anrufer sollen bei angeblich festgenommenen Personen Zettel mit den Anschriften der Angerufenen gefunden worden sein. Man gehe davon aus, dass es bald zu einem Einbruch bei den Angerufenen kommen werde.

Die Anrufer erkundigten sich dann in einigen Fällen nach persönlichen Daten der Geschädigten.

Die Polizei warnt: Den Tätern ist es möglich, unter Verwendung einer fiktiven Rufnummer eine mögliche Identität vorzutäuschen und somit den Geschädigten zu suggerieren, dass es sich bei den Anrufern um echte Polizeibeamte handeln würde.

„Bitte seien Sie bei solchen Anrufen stets aufmerksam. Sollten Ihnen Zweifel bezüglich der Identität des Anrufers aufkommen, können Sie sich in jedem Fall an Ihre zuständige Polizeidienststelle wenden. Wir stehen Ihnen mit Rat und Hilfe zur Verfügung. Bitte geben Sie niemals Ihre persönlichen Daten weiter und sensibilisieren Sie zudem ältere Menschen“, appelliert die Polizei eindringlich.

red