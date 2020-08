Vechelder bremst zu spät – ein Verletzter bei Unfall in Peine

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr in Peine auf dem Schwarzen Weg, in Höhe der dortigen Tankstelle, ereignet. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 20-jähriger Vechelder zu spät, dass der vor ihm fahrende Ford Transit an der roten Ampel abbremste. Er fuhr mit seinem Golf auf den Transporter auf. Durch den Aufprall wurde der 45-jährige Fahrer aus Salzgitter leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

