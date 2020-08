Verkehrsschilder für eine Baustelle stehen auf dem Gelände einer Straßenmeisterei nebeneinander. Die Gemeinde Ilsede und der Wasserverband Peine investieren in Kanalarbeiten in Gadenstedt. (Symbolbild)

Gadenstedt. Am Montag starten die Kanalbauarbeiten im Bereich Meeschestraße: Die betroffenen Straßen werden aufgebrochen, es kommt zu Vollsperrungen.

In Gadenstedt wird die Ortsdurchfahrt Nord ausgebaut

An diesem Montag, 24. August, beginnt in Gadenstedt die Fachfirma August Bertram aus Goslar mit den Arbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Nord.

Das Kanal- und Straßenbauprojekt realisieren der Wasserverband Peine und die Gemeinde Ilsede in enger Abstimmung. „Dieses koordinierte Vorgehen hat sich bewährt und sichert verschiedene Vorteile“, sagt Bürgermeister Otto-Heinz Fründt. „Mit der engen Taktung und der Bündelung in einer Ausschreibung gibt es einen schnelleren Bauverlauf und günstigere Konditionen, als wenn wir einzeln agieren würden. Das kommt dem Bürger zugute.“

Wasserverband und Gemeinde Ilsede investieren Millionen

Rund 1,1 Millionen Euro investiert der Wasserverband in die Kanalarbeiten, die Gemeinde rund 2,5 Millionen Euro in den Straßenbau.

In der Meeschestraße geht es los. Laut Wasserverband wird in Richtung Schwimmbad ein Regenwasserentlastungskanal von etwa 740 Meter Länge verlegt. In der Landwehrstraße entsteht indes ein 75 Meter langer Mischwasserkanal mit Kunststoffrohren.

Zudem werden im gesamten Bereich zwischen den Straßen Geierberg und Landwehrstraße die Anschlussleitungen vom Mischwasserhauptkanal zum Übergabepunkt an die private Hausanlage erneuert – rund 440 Meter Rohrleitungen mit Durchmessern zwischen zehn und zwanzig Zentimetern. Ferner erneuert der Wasserverband Peine 47 Übergabeschächte im Netz – wichtige Kontroll- und Wartungspunkte für den Netzbetrieb.

Zufahrten für Anwohner sollen möglichst offen gehalten werden

Die Straße muss aufgebrochen werden, um die Rohre sicher zwischen andere Versorgungsleitungen einzupassen. Das erfordert eine Vollsperrung, so der Wasserverband – Umleitungen werden ausgeschildert.„Die Beeinträchtigungen für die Anlieger werden so gering wie möglich gehalten. Die Grundstückszufahrten werden, wo immer es geht, aufrechterhalten“, versprechen die Planer. Das Projekt soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

red