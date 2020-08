Bauer AG: Prakla-Betrieb in Stederdorf wird stillgelegt

Unser Archivbild zeigt einen Blick in die Montagehalle der Prakla Bohrtechnik GmbH in Stederdorf.

Der in Stederdorf ansässige Betrieb Prakla Bohrtechnik wird stillgelegt. Damit präzisierte der Mutterkonzern, die Bauer AG in Schrobenhausen, die Ankündigung des Vorstandes, das Geschäft mit den Brunnenbohranlagen der Marke Prakla im Jahresverlauf nach Schrobenhausen in Oberbayern und Nordhausen in Thüringen verlagern zu wollen (wir berichteten bereits in der Montagausgabe).

