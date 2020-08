Ein 24-Jähriger hat in der Neuen Schmiedestraße randaliert.

Peine. Der betrunkene 24-Jährige legte sich mit Familienangehörigen an und randalierte auf der Terrasse.

Ein Peiner (24) ist aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums am frühen Sonntagmorgen bei einer Familienfeier in der Neuen Schmiedestraße mit Angehörigen in Streit geraten.

Die Auseinandersetzung eskalierte, als der Täter gegen 0.50 Uhr Terrassenmöbel beschädigte. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann aggressiv.

Er kam zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle.

red