Fahrer verliert in Stedum Kontrolle über Auto

Ein 22-jähriger Ilseder ist mit seinem Transporter am Montag um 11.30 Uhr auf der Hildesheimer Straße in Stedum gegen einen Maschendrahtzaun geprallt. Das teilt die Polizei mit. Er befuhr die Straße in Richtung Hohenhameln.

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab

Kurz vor der Einmündung in die Sohlstraße verlor er aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er gegen den Zaun. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.

