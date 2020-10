CDU will Sozialwohnungsbau im Kreis Peine ankurbeln

Der Kreistag des Landkreises Peine tritt an diesem Mittwoch, 7. Oktober, 18 Uhr, in der Gebläsehalle in Ilsede zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Zentrale Themen sind die Besetzung des der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates des Klinikums unter jetzt wieder kommunaler Regie von Landkreis und Stadt Peine, die Entwicklung eines Wasserstoffzentrums am Standort des Steinkohle-Kraftwerks Mehrum sowie eine Erhöhung der Taxi-Fahrpreise im Landkreis.

Ein weiterer Beratungspunkt sorgte schon im Vorfeld für politischen Ärger – der Antrag der CDU-Fraktion zur Einrichtung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft, um den sozialen Mietwohnungsbau zu fördern, datiert vom 16. Oktober 2019. Die Kreisverwaltung schlägt dem Kreistag die Ablehnung des Antrags vor. Die Gründe: Die bestehende Peiner Heimstätte Wohnungsbaugesellschaft habe aufgrund ihres laufenden Modernisierungsprogramms einen hohen Verschuldungsgrad. Daher sei laut Auskunft der Stadt weder eine Erweiterung der Heimstätte auf alle Gemeinden noch eine Beteiligung an einer neuen Gesellschaft nicht möglich. Eine neu kreiseigene Gesellschaft aber wäre ohne die Stadt Peine als wesentliches strukturprägendes Mittelzentrum nicht zielführend. Überdies prüfe das Land Niedersachsen gegenwärtig die Schaffung einer landesweiten Wohnungsbaugesellschaft. Diese weitere Entwicklung sollte abgewartet werden, dann könnte die Gründung einer eigenen Kreis-Wohnungsbaugesellschaft nochmals geprüft werden. Damit ist der CDU-Fraktionschef Michael Kramer jedoch nicht zufrieden, ist ist vielmehr enttäuscht: „Nach einem Jahr Bedenkzeit hätte ich mir etwas mehr Konstruktives zum Thema erwartet.“ Michael Kramer (Lengede), ist Chef der CDU-Fraktion im Peiner Kreistag. Foto: Privat / BZV „Vom Bürgermeister, Bundestagsabgeordneten bis zum Landkreis sind sich alle einig, dass es sich um ein wichtiges Problem handelt, doch getan wird nichts“, beklagt Kramer. Die Dringlichkeit dürfe nicht verschoben oder abgehakt werden, und deshalb halte die CDU an ihrem Antrag fest. Demgemäß fordert die Fraktion laufende konkrete Bedarfsermittlungen auf dem Peiner Mietwohnungsmarkt, Kontaktaufnahme zu erfolgreichen benachbarten Wohnungsgesellschaften sowie Moderation und Beratung von Investoren im Dickicht von Förderprogrammen, Klärung der Voraussetzungen, Hilfe bei Antragstellungen und Vermittlung von Projekterfahrungen. Kramers Vorschlag: „Es wäre zu prüfen, ob die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft des Landkreises (Wito) mit ihren Wirtschafts- und Fördererfahrungen hier eingesetzt werden kann. Wie die Kreistagspolitiker nun mit dem Thema umgehen, das wird sich diesen Mittwoch in der Sitzung zeigen.