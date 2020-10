„Der Tatortreiniger" hat jetzt einen Einsatz in den Peiner Festsälen.

Kulturring zeigt „Tatortreiniger“ in Peiner Festsälen

Die Corona-Pandemie hat auch auf den Peiner Theaterbühnen schon für so viele Absagen gesorgt. Da kommt diese gute Nachricht recht: Der Abo-Ring „Theater-Mix“ startet am Donnerstag, 8. Oktober, 20 Uhr, in den Peiner Festsälen mit „Der Tatortreiniger“ vom Berliner Kriminaltheater.

Der Comedy-Geheimtipp, der spät nachts im NDR-Fernsehen zu sehen ist, kommt damit jetzt in Peine auf die Bühne. Das Berliner Kriminaltheater hat aus drei Episoden der populären TV-Krimi-Serie von „Mizzi Meyer“ einen unterhaltsamen Theaterabend gemacht, wie die Ankündigung verspricht. Der Gebäudereiniger Schotty hat einen ganz besonderen Job – er beseitigt die Spuren am Tatort. Dabei stolpert er in bizarre Situationen und trifft auf skurrile Hinterbliebene und manchmal auch Mörder. Für ihre Drehbücher zur Fernsehserie „Der Tatortreiniger“ wurde „Mizzi Meyer“ (Ingrid Lausund) 2012 und 2013 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Tickets sind im Servicebüro des Kulturrings in Peine, Winkel 30, erhältlich. Unter (05171) 15666 oder per E-Mail an ticket@kulturring-peine.de können vorab Tickets gesichert werden. Weitere Infos: www.kulturring-peine.de im Internet.