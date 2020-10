Arbeitsminister Hubertus Heil arbeitet mit im THW Peine

Egal ob Kirche, Sportverein oder Katastrophenschutz: Viele Teile des gesellschaftlichen Lebens kommen ohne Ehrenamt nicht aus. Insbesondere der Unfall- und Katastrophenschutz – egal, ob freiwillige Feuerwehr, die Rettungsdienste oder das Technische Hilfswerk (THW) – sind auf Ehrenamtliche angewiesen. Der Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil (SPD) – zugleich Bundesarbeitsminister – ist seit vielen Jahren Mitglied im THW.

Sofern es die politische Arbeit in Berlin erlaubt, nimmt Heil regelmäßig an kurzen Übungsdiensten des Peiner THW teil und informiert sich über die aktuelle Lage. Nun war Heil bei einer Übung zum Anheben von Schwerlasten dabei: Unter der fachkundiger Anleitung von Gruppenleiter Markus Koenemann lernte der Berufspolitiker bei dem Übungsdienst, schwere Lasten mit Brechstange und Luftdruckkissen zu bewegen. Druckluftkissen und Brechstangen sind häufig verwendete Werkzeuge des THWs, beispielsweise bei eingestürzten Gebäuden oder versperrten Straßen.

„Das THW ist unsere beste Vorsorge-Institution“

Den Übungsdienst nutzte Hubertus Heil außerdem für einen Austausch mit den THW-Mitgliedern: Der stellvertretende Ortsbeauftragte des THW Peine, Kai Kramann, schilderte im Gespräch die Erfahrungen des THW während der Corona-Pandemie. Personell sei man gut aufgestellt. „Wir sind stolz darauf, dass wir im vergangenen Jahr viele Zugänge hatten“, betont Kramann. Das gesellige Beisammensein – ein Grundpfeiler jeden Ehrenamtes – musste während der Pandemie aber zu Gunsten der Einsatzbereitschaft eingestellt werden. Dennoch gehe es dem THW aktuell gut, und man gehe schrittweise zurück zur Normalität.

Unter den Corona-Auflagen komme man wieder zur Kameradschaftspflege und, so Kramann, man habe sich vermisst. Hubertus Heil dankte den Aktiven für ihre Einsatzbereitschaft in den vergangenen Wochen: „Ob die Explosion im Hafen von Beirut, der Brand im Flüchtlingslager Moria oder die Corona-Pandemie – die jüngste Zeit lehrt uns, dass wir vorsorgen müssen. Das THW ist unsere beste Vorsorge-Institution. Eine Anerkennung für die wichtige Rolle des THW in unserer Gesellschaft sind auch die investierten Bundesmittel in die Einsatzbereitschaft des THW“, sagt Hubertus Heil.