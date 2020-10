Polizei stoppt bei Peine ein Auto voll mit Diebesgut

Einen ganz speziellen „Fang“ haben Beamte der Autobahnpolizei Braunschweig auf der A 2 bei Peine gemacht. Ein Männer-Trio hatte auch der Autobahn in Fahrtrichtung Hannover gerade den Landkreis Peine passiert, dann stoppte die Polizei das Fahrzeug für eine Kontrolle in Höhe der Anschlussstelle Hämelerwald. Und diese Kontrolle ergab eine lange Liste von Unklarheiten.

Laut Bericht der Polizeiinspektion Braunschweig vom Freitag entdeckten die Beamten in dem Fahrzeug mit Berliner Kennzeichen große Mengen an Rasierklingen, Zahnbürstenaufsätzen und Speicherkarten im Wert von mehr als 6000 Euro. Diese Waren wurden und sichergestellt. „Es besteht der Verdacht, dass die Gegenstände aus Ladendiebstählen stammen“, so die Polizei.

Ein Mann, per Haftbefehl gesucht, kam sofort ins Gefängnis

Außerdem stellte sich heraus, dass einer der drei Männer – 34, 39 und 64 Jahre alt – per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde dem Bericht zufolge unverzüglich in die Justizvollzugsanstalt Braunschweig gebracht. Die beiden anderen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Wem gehört das Auto, wer hat einen Führerschein?

Doch auch damit noch nicht genug: Die Polizeibeamten konnten die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs nicht klären, deshalb wurde den verbliebenen zwei Männern die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus Muss auch noch geklärt werden, ob der Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Polizei fragt: Wo wurden die Waren gestohlen?

Diese Kontrolle fand bereits am Abend des Mittwochs, 7. Oktober, gegen 18.30 Uhr, statt. Die Polizei sucht nun nach den Tatorten der mutmaßlichen Diebstähle. Diesbezügliche Hinweise nimmt die Autobahnpolizei in Braunschweig entgegen: (0531) 476-3715.