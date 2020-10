In Peine muss das Leitungswasser nicht mehr unbedingt abgekocht werden. Das teilt der Landkreis Peine mit. Das Abkochgebot war am 2. Oktober abends vorsorglich für die Kernstadt Peine und Telgte ausgesprochen worden, weil Befunde an einer Übergabe zu den Stadtwerken Peine Enterokokken nachgewiesen hatten.

„Mehrere Analysen in Folge sowohl in unserem Leitungsnetz wie auch im Stadtnetz zeigen keinerlei Befunde oder Auffälligkeiten mehr. Die strengen Vorgaben der Trinkwasserver­ordnung sind verlässlich eingehalten. Damit kann das vorsorgliche Abkochgebot aufgehoben werden“, sagt Michael Wittemann, Technischer Leiter des Wasserverbands Peine. „Wir danken den Kunden für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.“

Bestimmung der Bakterien braucht Zeit

Ein weiterer wichtiger Faktor war die schnelle und effiziente Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde des Landkreises Peine, mit den Stadtwerken Peine sowie den Fachlaboren. „Mit unserer engagierten fachkundigen Zusammenarbeit ist es gelungen, die Trinkwasserversorgung so schnell wie möglich wieder nachweislich sicher in gewohnter Weise herzustellen“, sagt Wittemann.

Das brauche etwas Zeit, allein schon aufgrund der biologischen Prozesse, die für die Bestimmung der Bakterien ablaufen müssen. „Mit bis zu 48 Stunden muss bei mikrobiologischen Untersuchungen gerechnet werden. Genetische Bestimmungen dauern deutlich länger.“

Wasserbehälter Ilsede wurde inspiziert

Der Verband hatte mit den ersten Hinweisen auf eine Verunreinigung bereits ab dem 2. Oktober vorsorglich Netzspülungen aufgenommen, die seitdem für einen entsprechenden Durchfluss gesorgt haben. Zudem habe man vorsorglich den Wasserbehälter Ilsede vom Netz genommen, einmal komplett entleert und optisch inspiziert. Schäden wurden dabei nicht festgestellt.

Der Wasserverband Peine hat täglich die fünf Übergabepunkte zur Stadt und seinen Einspeisepunkt bei Ilsede beprobt, ebenso die beiden Wasserwerke, die aber zu keiner Zeit eine Verunreinigung aufwiesen.

Analyse deutet auf tierischen Ursprung hin

„Bereits die Proben vom 3. und 4. Oktober zeigten an allen fünf Übergabestationen sowie unserem Einspeisepunkt am Behälter keinerlei Auffälligkeiten. Alle strengen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden eingehalten. Das hat sich in den weiteren Tagen fortgesetzt. Zur Sicherheit wurde weiter gespült, auch von den Kollegen im Stadtnetz“, so Wittemann. „Das Spülen der Leitung hat auch hier gewirkt.“

Das Abkochgebot galt vorsorgliche so lange, bis die Herkunft des Keims durch die genetische Analyse festgestellt worden ist. Die Analyse lag am Montag vor und deutet auf einen tierischen Ursprung hin. „Als wahrscheinlichste Ursache vermuten wir einen Insekteneintrag am Behälter, der durch die notwendige Be- oder Entlüftung erfolgt ist“, so Wittemann. „Der Behälter wird vorsorglich gereinigt und desinfiziert, bevor er wieder ins Netz eingebunden wird.“

Keine E-coli-Bakterien nachgewiesen

Das vorsorgliche Abkochgebot wurde erlassen, weil es an einer Übergabe einen Wert von eins und drei sogenannten koloniebildenden Einheiten (KBE) Enterokokken in einer Beprobung und der Gegenprobe gegeben hatte. Der strenge Grenzwert der Trinkwasserverordnung liegt bei Enterokokken bei 0 KBE je 100 Milliliter Trinkwasser. Da in den Proben, die am 2. Oktober genommen wurden, keine Enterokokken mehr, aber noch ein coliformer Keim an einer Übergabestation nachgewiesen wurde, wurde das Abkochgebot weitergeführt. E-coli-Bakterien wurden zu keinem Zeitpunkt an einem der Punkte in einer Analyse nachgewiesen.