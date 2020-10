Schülerbeförderung – Elternräte in Peine schlagen Alarm

Mit zunehmender Besorgnis sehen die Eltern angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie auf die Schülerbeförderung: Das berichtet Roland Mainka im Auftrag des Peiner Stadt- und Kreiselternrats: „Aus diesem Grund hat ein sehr produktiver Gedankenaustausch zwischen dem Stadt- und Kreiselternrat und dem Landkreis Peine stattgefunden.“ Der Kreis ist verantwortlich für die Schülerbeförderung. „In großer Übereinstimmung haben wir festgestellt, dass die Situation dramatisch ist und sich nach den Herbstferien nicht verbessern wird – ganz im Gegenteil“, fasst Mainka zusammen.

Die Sachlage beschreibt der Stadt- und Kreiselternrat so

• Der Schulbusverkehr und der Linienbusverkehr im Landkreis sind aneinander gekoppelt, das heißt die Schüler fahren im normalen Linienbusverkehr. Dieser ist sternförmig in Richtung Busbahnhof Peine organisiert. Es gibt nur wenige Querverbindungen. Die Mehrzahl der Schüler fährt aus dem Heimatort zunächst an den Busbahnhof in Peine und von dort aus weiter zur Schule.

• Die Liniennetzbetreiber ONS und RBB haben ihre Ressourcen anhand des normalen Verkehrs kalkuliert und die Verträge mit dem Landkreis entsprechend skaliert.

Laut Mainka bedeutet dies (auch schon im Normalfall), dass die Busse morgens und mittags übervoll sind. In der Winterzeit steigen die Beförderungszahlen noch deutlich an, da viele Kinder im Sommer mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Als Gegenmaßnahme werden Gelenkbusse eingesetzt, oder es fahren sogar zwei oder drei Busse zur selben Zeit dieselbe Strecke (zum Beispiel zwischen Oberg und dem Schulzentrum Groß Ilsede). Außerhalb der Schultransportzeiten fallen diese Mehrfachfahrten weg, und die Firma ONS setzt teilweise sogar kleine Busse auf der Basis von Kleintransportern ein.

In diesem Jahr ist alles etwas anders:

• Es gibt aufgrund des G9 einen zusätzlichen Jahrgang an den Gymnasien. Das sind kreisweitrund 450 Schüler und damit rund 450 potenzielle Schulbusnutzer.

• Seit dem 1. August wird das 30-Euro-Regionalticket angeboten, wodurch weitere Schüler auf den Schulbus umsteigen werden (was ja so auch gewünscht war).

„Wir werden in Bussen eine Auslastung von vielleicht 150 Prozent bekommen“

Betrachtet man Mainka zufolge nur die „normalen“ Umstände, sieht man, dass der Schulbusverkehr bereits jetzt an seiner Belastungsgrenze ist und diese nach den Herbstferien überschritten wird. „Aber wir haben nicht ,normal’, wir haben Pandemie“, sagt Mainka. Auch im öffentlichen Nahverkehr gilt ein Abstandsgebot von 1,5 Metern, was gleichbedeutend ist mit einer nur 50-prozentigen Besetzung eines Busses mit Passagieren. Mainka: „Wenn man von einer aktuell 100-prozentigen Auslastung des Schülerverkehrs ausgeht, dann bekommen wir nach den Ferien 120 Prozent, vielleicht 150 Prozent Auslastung – wir sollten aber nur eine Auslastung von 50 Prozent je Bus zulassen – wie soll das umgesetzt werden?“

Im Landkreis Peine ist das laut Mainka mit den normalen Mitteln nicht zu erreichen, weshalb die Gefahr eines massiven Infektionsschubes nach den Herbstferien droht. Und da nutzen die besten Hygienemaßnahmen an den Schulen nichts, wenn die Kinder eng an eng im Schulbus stehen und sich gegenseitig anhusten. So wurden im Landkreis, aber auch im Stadt- und Kreiselternrat bereits verschiedene Lösungsmodelle diskutiert:

• Erhöhung der Anzahl fahrender Busse: Die Firma ONS hat eine Reserve an Bussen für den Havariefall, aber keine Busfahrer. Das ist aktuell das große Problem: bundesweit werden Busfahrer händeringend gesucht. Teilweise werden Busfahrer mit „Fangprämien“ abgeworben.

• Einsatz größerer Busse oder von Personenanhängern: Prinzipiell könnten die Betreiber Gelenkbusse oder Personenanhänger chartern. Ob das Material in der benötigten Menge verfügbar ist kann nicht ermittelt werden. Für einen Personenanhänger benötigt man jedoch eine Zusatzausbildung (Führerscheinklasse DE). Diese dauert nach Angaben einer Fahrschule etwa zehn Stunden und kostet mindestens 1500 Euro.

• Chartern von Reisebussen: Da Busreisen massiv eingeschränkt sind, wäre der Einsatz von Reisebussen denkbar. Diese sind jedoch nicht für den Linienbusverkehr zugelassen, und die Reisebusunternehmer sind (nach eigenen Angaben) sehr zurückhaltend. Es ist zu befürchten, dass ein teuerer Reisebus nach einem halben Jahr im Schulbusverkehr nicht mehr als Reisefahrzeug nutzbar ist.

• Personalüberlassung von Reisebusdiensten: Laut Aussage eines Reisebusbetreibers sind Linien- und Reisebusfahrer zwei unterschiedliche Charaktere. Viele Reisebusfahrer lehnen es rundweg ab, Liniendienst – geschweige denn im Schulbusdienst – zu fahren. Außerdem wird Arbeitnehmerüberlassung im Busverkehr als „Scheinselbstständigkeit“ betrachtet.

• Einschränkung/Einstellung des Linienverkehrs während der Schulbuszeiten: Dies greift tief in allgemeine Gesetze sowie laufende Verträge des Landkreises mit den Gemeinden und dem Regionalverband ein und erscheint so juristisch nicht machbar.

• Zwei Anfangs- und Endzeiten an den Schulen: Dies stellt Schulen und auch Familien vor große Herausforderungen. Viele Schulen bieten verlässlichen Unterricht an, auf den die Eltern dann auch wieder angewiesen sind. Der akute Lehrermangel (auch weil viele ältere Lehrer freigestellt sind) belastet die anwesenden Lehrer schon jetzt zusätzlich und versetzten Anfangszeiten würde diese Situation weiterverschärfen. Beim Thema Schulanfangszeiten zeigt sich die Heterogenität der Schulen als auch der Familiensituationen in besonderem Maße.

• Einrichtung von Kiss-and-Ride-Zonen: Das Konzept ist als lokale, punktuelle, vielleicht befristete Lösung denkbar an Schulen, wo die Elterntaxis ein massives Verkehrsproblem darstellen (etwa an der IGS Peine). Allerdings ist es aus ökologischen Gesichtspunkten kontraproduktiv – und es bringt keine Entlastung in der Masse, wie sie benötigt würde.

• Erhöhung der Fahrradprämie: Die Fahrradprämie liegt derzeit bei zehn Euro. Eine Erhöhung könnte während der Winterzeit sicher ein paar Kinder mehr aufs Fahrrad bringen als bisher. Aber die Entfernungen, die im Landkreis zu überwinden sind, die teilweise schlechte Radwegsituation und natürlich die Wetterbedingungen werden zu keiner relevanten Entlastung des Busverkehrs durch die Fahrradbenutzung führen.

Als Schlussfolgerung zieht Mainka: „Es ist keine Lösung denkbar, die durch den Landkreis und seine Organe allein realistisch umsetzbar erscheint.“ Aus diesem Grund fordern der Peiner Stadt- und Kreiselternrat die lokale Politik eindringlich auf, dieses Thema in den Regionalverband sowie in die Landespolitik zu tragen. Mainka: „Unsere lokalen politischen Vertreter müssen dringend, schnell und massiv handeln.“