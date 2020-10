Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus.

Einbrecher dringen in Einfamilienhaus in Groß Lafferde ein

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 18.10 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße in Groß Lafferde eingedrungen. Das teilt die Polizei mit. In das Haus gelangten sie durch ein Fenster, das sie aufhebelten.

Schmuck und Bargeld gestohlen

Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundener Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zeugen können sich unter (05171) 999-0 melden.

red