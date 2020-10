20-Jähriger fährt bei Hohenhameln mit seinem Auto gegen Baum

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am Freitagabend gegen 18.10 Uhr auf der

Kreisstraße 41. Dabei kam ein 20-Jähriger nach Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug zwischen Hohenhameln und Ohlum in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen sei daraufhin seitlich gegen einen Straßenbaum gefahren. Der Fahrer aus Peine sei eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Seine 18-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Peine, habe eine leichte Kopfverletzung davongetragen. Ein anderes Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen. Zur Unfallursache und auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Freitagabend noch keine Angaben machen.

cz