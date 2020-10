Straßenbauer Fabian Rauls aus Hohenhameln unter den Besten

Beim Leistungswettbewerb der Bauberufe wurden im Campus Handwerk in Garbsen sowie im Ausbildungszentrum (ABZ) Mellendorf die Niedersachsensieger der Bauberufe ermittelt – an dem Wettbewerb hat auch der Straßenbauer Fabian Rauls (Hohenhameln) teilgenommen. Vier junge Gesellen aus Niedersachsen überzeugten mit ihrem Können und qualifizierten sich damit für den Entscheid des Deutschen Handwerks auf Bundesebene, der allerdings aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

In insgesamt vier Gewerken traten 14 Nachwuchshandwerker – davon eine Frau bei den Zimmerern – gegeneinander an. Die beste Arbeitsprobe bei den Maurern legte Lasse Braakmann aus Lage ab. Ebenfalls in die letzte Runde des Leistungswettbewerbs schafft es der Straßenbauer Fabian Rauls (Hohenhameln). Der Landessieger der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger ist Felix Finder aus Cappeln. Auch Jannik Harneit (Scharnebeck) überzeugte mit seiner Leistung und schafft somit den Sprung in den Bundesvergleich bei den Zimmerern.

Felix Wannovius und Marcel Odoy sind Landessieger

In drei Gewerken wurden die Landessieger vorab nach Punkten ermittelt. Bei den niedersächsischen Beton- und Stahlbetonbauern erzielte Johannes Krieger aus Lingen die höchste Punktzahl. Für die Brunnenbauer wird Landessieger Felix Wannovius (Uelzen) in den deutschlandweiten Vergleich ziehen. Und für die Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzisolierer tritt Marcel Odoy (Hilter) an.

Der Leistungswettbewerb auf Bundesebene, zu dem die Landessieger aus Niedersachsen normalerweise eingeladen werden, sollte vom 7. bis 9. November in Bühl (Baden-Württemberg) stattfinden. Leider wurde dieser aufgrund der wieder steigenden Corona-Infektionen abgesagt. Die Bundessieger in den einzelnen Gewerken werden nun auf Basis der Ergebnisse der Gesellenprüfungen gemäß der Satzung des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB) ermittelt. Für die niedersächsischen Landessieger besteht damit die Chance, sich für die World Skills zu nominieren.

Leistungswettbewerb will für das Handwerk werben

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks hat zum Ziel, die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung herauszustellen, die Achtung vor der beruflichen Arbeit im Handwerk zu stärken, für das Handwerk zu werben, die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Ausbildungsleistungen des Handwerks zu sensibilisieren und begabte Lehrlinge in ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern. Bereits seit 1951 wird er jährlich in über 130 Handwerksberufen auf bis zu vier Stufen durchgeführt. Er beginnt in größeren Berufen auf der Innungsebene und wird dann auf Handwerkskammer-, Landes- und Bundesebene fortgesetzt. Zugangsvoraussetzung ist die Note (“Gut“) und das Alter (maximal 27 Jahre). Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.