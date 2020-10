Sierßer verhindern Straßenausbau – in Ilsede nicht denkbar

Die Mehrheit der Anlieger am Heisterkamp in Sierße hat sich gegen den (beitragspflichtigen) Ausbau ausgesprochen: Er wird daher nicht erfolgen.

Peine. In der Gemeinde Ilsede ist es nicht geplant, Anwohner über einen Ausbau entscheiden zu lassen. Am Donnerstag beschließt der Rat die Strabs.

Nach dem Grundschulneubau nun das nächste Aufregerthema in Ilsede: Am Donnerstag spricht sich der Gemeinderat für die neue Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) aus. Doch von einer zusätzlichen Regelung, wie sie der Vechelder Gemeinderat in dem Zusammenhang beschlossen hat, will das Ilseder Gremium (bislang) absehen.

Die Mehrheit der (beitragspflichtigen) Anlieger entscheidet, ob eine Gemeindestraße ausgebaut wird: So hat sich der Gemeinderat in der Ostkreisgemeinde festgelegt – ein Vorgehen, das bereits seit Jahren üblich ist Vechelde. Ilsedes Bürgermeister Otto-Heinz Fründt schlägt eine solche Mehrheitsentscheidung nicht vor, hält sie auch nicht für angesagt, denn: Letztlich dürfe der Gemeinderat seine Entscheidungsbefugnis nicht abgeben. Und letztlich handele es sich hier auch nur um ein Aufschieben eines Straßenausbauvorhabens bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Gemeinde handeln müsse – „wenn die Verkehrssicherheit einer Straße nicht mehr gewährleistet ist“, ergänzt Fründt.

Ralf Werner: Irgendwann müssen wir beitragspflichtig ausbauen

Dieser Aspekt – so der Vechelder Bürgermeister Ralf Werner – sei in der Ostkreiskommune aber jedem klar. „Keine Straße hält ewig, irgendwann müssen wir beitragspflichtig ausbauen, um die Verkehrssicherheit sicherzustellen“, betont der Verwaltungschef. Doch bis dahin sei es ein (jahrzehnte)-langer Weg. Das klassische Beispiele sei vielmehr: Ein Versorgungsträger (etwa der Wasserverband Peine) muss seine Leitungen in einer Straße erneuern – so stellt sich die Frage, ob die dafür ohnehin aufzureißende Straße im Zuge dessen auch ausgebaut werden soll. „Dann kann sich die Mehrheit der Anlieger gegen den Ausbau aussprechen“, sagt Werner – und verweist auf den Heisterkamp in Sierße. Die Straßen werden in einem solchen Fall nur wieder zugemacht, aber nicht ausgebaut. Allerdings: Trotz der Vetomöglichkeit der Anlieger fordert die „Bürgerinitiative (BI) Gemeinde Vechelde – Weg mit der Strabs“ den Verzicht auf die Strabs und damit auf Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen.

Wie in den Gemeinden Vechelde und Lengede wird es dazu in Ilsede nicht kommen: Die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge verringern, den Gemeindeanteil erhöhen – das ist auch in Ilsede die Marschroute. Daran ändert nichts, dass das Ilseder Ratsmitglied Michael Baum (Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land-Peiner Bürgergemeinschaft/FW-PB) dazu aufruft, die Gemeinderatsangehörigen zur „Abschaffung der unsozialen Anliegerbeiträge“ aufzufordern.

Ratssitzung am Donnerstag in Groß Ilseder Mensa

Die Ilseder Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 29. Oktober, beginnt um 18.30 Uhr in der Mensa im Groß Ilseder Schulzentrum – die Themen: Strabs, Rückkauf des Peiner Klinikums, Bebauungsplan „Windenergieanlagen“, Flächennutzungsplan „Windenergieanlagen Solschen II“ und „Alt-Lahstedt“. Ihre für Donnerstag geplante Demo gegen die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge vor der Ratssitzung sagt die BI „Wir für Ilsede“ wegen „Corona“ ab.