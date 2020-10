In der Peiner Heimstätte, der Wohnungsgesellschaft der Stadt Peine, wird der bisherige kaufmännische Leiter und Prokurist Sven Gottschalk zum 1. Januar 2021 die Geschäftsführung übernehmen.

Die Stelle war im Juni des Jahres überregional ausgeschrieben worden. Das Auswahlverfahren wurde von der Stadt Peine als Alleingesellschafterin des Unternehmens vorbereitet und die Entscheidung durch den Aufsichtsrat begleitet, wie es dazu in einer Mitteilung aus dem Rathaus vom Freitag heißt.

Aufsichtsrat der Heimstätte einstimmig für Sven Gottschalk

In der jüngsten Aufsichtsratssitzung am 28. Oktober hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterin demnach mit einstimmigen Votum empfohlen, Sven Gottschalk für die Dauer von zunächst 5 Jahren zum Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft zu bestellen. Unmittelbar im Anschluss wurde der Dienstvertrag von Bürgermeister Klaus Saemann, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Bernd Kielhorn und Gottschalk unterzeichnet.

Sven Gottschalk hat 20 Jahre Erfahrung in der Wohnungswirtschaft

Zur Person (Angaben der Stadtverwaltung): Der 42-jährige in Peine lebende Sven Gottschalk bringt eine 20-jährige Erfahrung in der Wohnungswirtschaft mit. Vor dem Eintritt in die städtische Wohnungsgesellschaft war er in führender Position in einem großen Wohnungsunternehmen in Salzgitter tätig.

Erste Ausschreibung 2019 ohne geeigneten Bewerber

Mit Übernahme der Geschäftsführung Gottschalk zum 1. Januar 2021 wurde gleichzeitig der Interimsgeschäftsführer Friedhelm Seffer zum 31. Dezember 2020 abberufen. Seffer, bis zu seinem Ruhestand im Sommer 2018 Dezernent im Rathaus, hatte die Interimsgeschäftsführung im November vorigen Jahres übernommen, nachdem nach der ersten Ausschreibung des Postens im April 2019 kein geeigneter Bewerber gefunden werden konnte. Der Geschäftsführer der Heimstätte, Karl-Heinz Linnert, ging Ende 2019 in den Ruhestand.

Die verbleibende Zeit bis zum Jahresende wollen Seffer und Gottschalk nutzen, die Übergabe der Amtsgeschäfte vorzubereiten. „Aufgrund der bisherigen engen Zusammenarbeit beider Personen ist ein nahtloser Übergang gewährleistet“,

Nach eigenem Bekunden freut sich Sven Gottschalk auf seine neue Aufgabe in seiner Heimatstadt. Und er versichert: „Die in den vergangenen Monaten eingeleiteten Prozesse möchte ich zum Wohl unserer Mieter fortführen.“ Und das dürfte nicht schwerfallen, weil er von einem „tollen Mitarbeiterteam“ begleitet werde. Die kommunale Wohnungsgesellschaft hat rund 1500 Wohneinheiten.

