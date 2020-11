Statt Thesen gab es Wünsche in Groß Lafferde

In der Bernwardskirche in Groß Lafferde wurde am Reformationstag ein Gottesdienst mit Theater gefeiert. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte das Pastorentheater nicht in gewohnter Form stattfinden, so der Kirchenkreis Peine. „Das Stück Luthers Erben von Peter Henze ist leider zu lang, um es in Zeiten schädlicher Aerosole ganz aufzuführen. Da haben wir uns gedacht: Zeigen wir Ihnen doch einfach unsere Proben“, erklärte Pastorin Ursula Kopitzki-Schröder in ihrer Begrüßung.

Das Stück war eingebettet in einen Kurzgottesdienst. Inhaltlich geht es um die bekannte Stelle aus dem biblischen Römerbrief 1,17: „Der Gerechte aber wird aus Glauben leben“ und darum, was Luhers Erkenntnis aus diesem Satz heute bedeutet. Die Schauspieler nagelten statt Thesen Wünsche an eine Tür „Du kannst dir die Liebe und Wertschätzung Gottes nicht erkaufen, nicht mit guten Werken und nicht mit Ablassbriefen. Du bist gerechtfertigt, geliebt und angenommen, so wie du bist“, so Luther alias Pastor Rohrlack in dem Stück. Zum Abschluss des Stückes nagelten alle Schauspieler dann statt Thesen ihre Wünsche an eine Tür, die am Altar lehnte. Diese waren vielfältig und reichten von Nächstenliebe über Gleichberechtigung bis hin zum Corona-Impfstoff. Der Gottesdienst endete mit den Fürbitten und dem Segen. Am Sonntag gab es eine Wiederholung in der Ölsburger Trinitatiskirche, um möglichst vielen Besuchern die Teilnahme zu ermöglichen.

red