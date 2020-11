Ein Peiner erzählt: Ich habe mit Donald Trump Skat gespielt

Die US-Präsidentschaftswahl elektrisiert. Wer macht das Rennen um das mächtigste Amt der Welt – der Amtsinhaber und Republikaner Donald Trump oder sein Herausforderer und Demokrat Joe Biden? Auch hierzulande werden viele politisch interessierte Peiner mit Spannung den Ausgang der Wahl erwarten – und einige ganz besonders, denn im Landkreis Peine leben einige Menschen mit US-amerikanischen Wurzeln, und verschiedene Firmen haben geschäftliche Beziehungen in die Vereinigten Staaten.

Als Donald Trump im Januar 2017 US-Präsident wurde – übrigens als erster ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang und mit dem höchsten Lebensalter bei Amtsantritt –, hatten wir schon einmal die Stimmungslage der Amerikaner in Peine abgefragt. Schon damals waren die Meinungen deutlich geteilt – sie spiegeln die generell gegensätzlichen Haltungen wider, die sich im Verlauf der ersten Amtszeit Trumps deutlich verstärkt haben.

Us-Präsident Donald Trump. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

So erklärte damals der US-Amerikaner und Ilseder Richard Peter Machel gleich bei der ersten Anfrage: „Ich werde der Einzige sein in Eurer Umfrage, der für ihn, Donald Trump, ist.“ Machel, der seit 1991 in Deutschland lebt, sollte recht behalten. Zwar sei es „verrückt“, dass Trump gewählt worden sei, räumte Machel ein. Aber er war überzeugt, dass Donald Trump „aufräumen“ werde, er werde „Leute rausschmeißen, die bislang nichts getan, aber dafür viel Geld bekommen haben“.

Ilseder erzählte: „Ich habe mit Donald Trump Skat gespielt“

Schließlich wartete Machel mit dieser Überraschung auf: „Ich habe Trump kennengelernt.“ In den 1980er Jahren sei das gewesen. da habe er, Machel, mit seinen Kumpels das Trump-Spielcasino in Atlantic City besucht – und dort mit dem Milliardär Trump „Skat gespielt und Wasser getrunken“. Und so fasste Machel seine Haltung zu Donald Trump zusammen: „Alle hassen Trump, ich liebe ihn.“

Christopher Graffam, der in Putnam im US-Bundesstaat Connecticut geboren worden ist und seit 1978 in Deutschland lebt, dann seit 1984 in Bortfeld, war nach eigenem Bekunden seinerzeit froh über die Wahl von Barack Obama. Dann Trump – was ihm Bauschmerzen bereite. „So groß, wie die Freude bei Obama gewesen ist, so groß sind jetzt die Befürchtungen.“ Graffam sagte damals schon voraus, Trump werde die US-Gesellschaft weiter spalten, und insbesondere die ärmere Bevölkerung werde unter der Politik des neuen Präsidenten leiden. Schließlich gehe es nicht nur um die Außenpolitik, die großen Herausforderungen sah der Wahl-Bortfelder vor allem im Inneren.

Joe Biden, der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Foto: Andrew Harnik / dpa

Die Amtszeit Barack Obamas als „goldene Jahre“ erlebt

Wo Graffam von Befürchtungen und Sorgen sprach, äußerte Dina Führmann, die seit 1989 in Meerdorf wohnt, nach der Trump-Wahl noch stärkere Gefühle: „Ich habe Angst. Angst, dass jetzt alles aus dem Ruder läuft.“ Sie habe immer Demokraten gewählt, und die Amtszeit Barack Obamas als „goldene Jahre“ erlebt. Bisher hat sie bei jeder Präsidentenwahl mitgestimmt, per Briefwahl oder per Internet. „Das ist meine Pflicht“, so die Amerikanerin.

Große Politik per Kurznachrichtendienst Twitter

Politik lasse sich nicht über Twitter machen, meinte der damals noch in Vechelde lebende Carsten Krebs, der fast fünf Jahre für Volkswagen in den USA tätig war. „Ich bin skeptisch, ob Trump sich in vollem Umfang der Tragweite seines Amts bewusst ist“, meinte Krebs. Nun hat Trump die erste Amtszeit schon hinter sich – und wohl auch entscheidend dazu beigetragen dass der Kurznachrichtendienst Twitter inzwischen ein fester Bestandteil des Politik-Geschäftes geworden ist.

Kuriose Kandidaten: ein Rapper, ein Ex-Kinderstar und ein gewisser Phil Collins

Bleibt nun der Wahlausgang in den USA abzuwarten. Übrigens, nicht nur Republikaner und Demokraten schicken Kandidaten ins Rennen, auch mehr oder weniger kuriose Figuren wie ein berühmter Rapper, ein Ex-Kinderstar und ein gewisser Phil Collins treten an.

Auch der Rapper Kanye West kandidiert

Am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten, sorgte Kanye West mit der Ankündigung seiner Präsidentschaftskandidatur für einen Coup. Als Kandidat einer kurios anmutenden Partei namens Birthday Party erfüllte der für sein großspuriges Auftreten bekannte Rapper und Mode-Unternehmer allerdings nur in zwölf der 50 US-Bundesstaaten die Voraussetzungen, sich tatsächlich zur Wahl zu stellen. Schon rein rechnerisch hat der damit keine Chance, der 46. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

Reality-Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West. Foto: Jason Szenes / dpa

Die Kandidatur des milliardenschweren schwarzen Musikers löste mehr Fragen als Enthusiasmus aus: Ist es eine verrückte Idee des Rappers oder ein Werbe-Gag? Trumps Anhänger hoffen aber, dass West, der in der Vergangenheit als Unterstützer des Amtsinhabers aufgetreten war, insbesondere ein paar Afroamerikaner von der Stimmabgabe für Biden abhält.

Eine Psychologie-Professorin für maximale Freiheit

Die Libertäre Partei ist weit hinter Trumps Republikanern und Bidens Demokraten eine politische Kraft in den USA. Als einzige „dritte Partei“ tritt sie in allen 50 Bundesstaaten an und präsentiert sich als Verteidigerin von Freihandel, individuellen Freiheiten und so wenig Staat wie möglich. 2016 errang ihr Präsidentschaftskandidat, New Mexicos Ex-Gouverneur Gary Johnson, 4,5 Millionen Wählerstimmen und damit mehr als drei Prozent – ein Rekord für die Libertarian Party. Dieses Jahr schickt diese Jo Jorgensen, eine 63 Jahre alte Psychologie-Professorin, ins Rennen. Manchen Umfragen zufolge kann sie auf einen Stimmenanteil von vier Prozent hoffen.

Ein grünes Urgestein

Eine noch kleinere Rolle spielen bei der Präsidentschaftswahl die Grünen. Vor vier Jahren bekam ihre Kandidatin Jill Stein nur rund ein Prozent der Wählerstimmen. Viele glauben aber, dass sie der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton in Schlüsselstaaten wie Michigan und Pennsylvania wichtige Stimmen abnahm, so dass Trump dort knapp gewann. Dieses Jahr tritt mit dem 67-jährigen Kalifornier Howie Hawkins ein Gründer der grünen Partei in den USA an. Er fordert eine Gesundheitsversorgung für alle und zählt zu den Urhebern des Green New Deal für eine klimafreundliche Wirtschaft, der mittlerweile auch vom progressiven Flügel der Demokratischen Partei unterstützt wird.

Kämpfer für die Prohibition, ehemaliger Kinderstar und ein verurteilter Unternehmer

Die Bundesstaaten mit den meisten Präsidentschaftskandidaten sind Colorado und Vermont: Dort stehen jeweils 21 Bewerber auf den Stimmzetteln zur Auswahl. Manche werden unterstützt von Parteien wie der kommunistischen Party for Socialism and Liberation (PSL) oder der Alliance Party, die gegen Korruption und Klientelpolitik kämpft.

Die rechtskonservative Constitution Party stellte mit dem Unternehmer Don Blankenship einen vorbestraften Kandidaten auf: Er saß wegen einer tödlichen Explosion in einer Kohlemine seines Unternehmens ein Jahr lang hinter Gittern.

Einen berühmten Namen bietet die Prohibition Party auf, die für ein vollständiges Alkoholverbot wie einst in den 20er Jahren kämpft. Allerdings hat ihr Präsidentschaftskandidat Phil Collins nichts mit dem gleichnamigen britischen Musiker zu tun.

Ein einigermaßen bekannter Promi ist hingegen der unabhängige Präsidentschaftskandidat Brock Pierce. Als Kind spielte er in Filmen wie „Mighty Ducks“ und „Mr. Präsident Junior“ mit. (dpa)

