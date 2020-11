Broistedt. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Radfahrer am Bein verletzt und daraufhin ins örtliche Klinikum in Lebenstedt gebracht.

Autofahrer übersieht Mann auf Fahrrad in Broistedt

Ein 44-Jähriger ist am Dienstag gegen 9.15 mit seinem Auto auf der Straße Rosenhagen gefahren und nach links in die Ostenstraße eingebogen. Hierbei übersah er, vermutlich geblendet durch die Sonne, einen entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer, so die Polizei.

Der Radfahrer muss ins Krankenhaus

In Folge des Zusammenstoßes wurde der Radfahrer am Bein verletzt und daraufhin ins örtliche Klinikum in Lebenstedt gebracht. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 2.300 Euro.

red