Oktoberwetter im Landkreis Peine ohne große Stürme

Der erste Herbstmonat war von zahlreichen Tiefdruckgebieten geprägt, die zumeist über den Britischen Inseln und dem Westteil der Nordsee lagen und relativ milde Luftmassen zu uns lenkten. Eine Ausnahme bildete die Monatsmitte. Hier zog ein Tief von Italien kommend direkt nach Norden bis in die Ostsee und sorgte in Niedersachsen vorübergehend für die Zufuhr polarer Meeresluft mit entsprechend feuchtkaltem Wetter.

Davon war zum Monatsanfang noch nichts zu spüren. Nach 18 Grad am 1. Oktober wurde passend zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Lengede der Monatshöchstwert von 20,1 Grad gemessen. Bemerkenswert ist, dass dieser Höchstwert ohne viel Sonnenschein erreicht wurde, da sich die Sonne nur 2,8 Stunden am Himmel über Lengede zeigte. An den zwei Tagen zuvor war sie dagegen täglich 6,8 Stunden zu sehen.

Es gab nun täglich Regen

War es tagsüber noch sehr mild, so kühlte sich die Luft in den Nächten auf 9 bis 7 Grad ab. In den Folgetagen pendelten sich die Maxima der Temperatur bei einem schwachen bis mäßigen Südwestwind, der in Böen durchaus die Stärke 5 erreichte, bei 13 bis 16 Grad ein. Dazu gab es nun täglich Regen, der aber nur am 8. Oktober 8,4 Millimeter in 24 Stunden ergiebige Mengen brachte.

Die Regenmengen waren an diesem Tag im Kreisgebiet recht einheitlich: So fielen an der Niederschlagsstation in Lengede nahe dem Seilbahnberg 8,7 und in Peine-Woltorf genau 8,0 Millimeter. Bis zum 12. Oktober setzte sich die unbeständige, aber weiterhin recht milde Witterung fort.

Kalte Luft kam zu uns

Dann kam jedoch das anfangs beschriebene Tief aus Italien und schaufelte mit dem Erreichen der Ostsee mit einem auf Nord drehenden, böigen Wind kalte Luft zu uns. Das zeigte sich schon am 13. Oktober, als nachmittags an der Meteorologischen Station in Lengede ein Graupelschauer auftrat.

Der Folgetag brachte 7,9 Liter Regen auf den Quadratmeter bei Tagestemperaturen kaum über

10 Grad. In den Nächten wurde es aufgrund der Bewölkung und des Windes mit Tiefsttemperaturen um 7 Grad kaum kühler als tagsüber.

Tiefausläufer sorgte für ergiebige Niederschläge

Der Tiefdruckeinfluss blieb uns bis zum Ende der zweiten Monatsdekade erhalten, was sich in einem beständigen Nord- bis Nordwestwind äußerte. Im letzten Monatsdrittel stellte sich die Großwetterlage wieder auf eine südwestliche, und damit mildere Strömung um. Am 23. Oktober sorgte ein quer über Norddeutschland liegender Tiefausläufer für sehr ergiebige Niederschläge. Dabei wurde in Lengede eine 24-stündige Regensumme von 16,4 Litern auf den Quadratmeter gemessen.

Auch in den Folgetagen und bis zum Monatsende fielen Niederschläge, die in der Summe – gerechnet über 24 Stunden – zwischen 2 und 6 Liter pro Quadratmeter brachten.

Der Oktober war zu warm

Die Temperaturen erreichten in der letzten Monatsdekade tagsüber Werte um 13 Grad und lagen in den Nächten zwischen 10 und 8 Grad. Am letzten Oktobertag, zugleich der Reformationstag, blieb es tagsüber trocken. Dabei erwärmte sich die Luft auf 16,2 Grad, und es gab

3 Stunden Sonnenschein.

Der Oktober war mit einer Mitteltemperatur von 11,5 Grad um 1,8 Grad zu warm. Es regnete an 25 Tagen, dabei kamen 62,8 Millimeter Niederschlag zusammen, 159 Prozent vom langjährigen Mittel entspricht. Die Sonne erfüllte ihr Soll zu 79 Prozent und zeigte sich 81,7 Stunden über Lengede.

Übrigens, ab Januar 2021 gilt international eine neue Referenzperiode für die langjährigen Mittelwerte. Bislang beziehen sich die Mittel auf das Zeitfenster 1961 bis 1990, ab Januar auf 1991 bis 2020. Andere Bezugszeiträume, etwa 1981 bis 2010, sind international nicht verbindlich.

Dr. Olaf Schulze arbeitet beim Deutschen Wetterdienst und betreut die private Meteorologische Station am Bodenstedter Weg 25 in Lengede.