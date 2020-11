Corona-Rate über 100: Schulen müssen jetzt Klassen aufteilen

Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Peine hat sich erheblich verschärft. Den Wert der 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in der Zeitspanne je 100.000 Einwohner; dieser Wert ist maßgeblich für Gegenmaßnahmen und Beschränkungen) hat das niedersächsische Landesgesundheitsamt am Donnerstag für den Kreis Peine mit 115,0 festgestellt, damit erstmals und zugleich deutlich über der kritischen Marke 100.

Außerdem gibt es einen weiteren Corona-Todesfall. Seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Peine steigt damit die Anzahl der Corona-Todesopfer auf 15. Betroffen ist nach Angaben des Landkreises ein 74 Jahre alter Mann, der im Klinikum Peine in Behandlung war.

Corona-Szenario B an Schulen in Peine, Vechelde und Ilsede

Das Überschreiten des Inzidenzwertes 100 hat für den Schulbetrieb in Stadt und Kreis Peine Konsequenzen. Gemäß der Landesverordnung müssen mehrere Schulen an diesem Freitag vom Corona-Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb) in das Szenario B wechseln (geteilte Klassen – Unterricht im Wechselmodell, ein Teil hat Präsenzunterricht, der andere Online-Unterricht zu Hause).

Diese Schulen sind laut Landkreissprecher Fabian Laaß davon betroffen – in Peine: Berufsbildende Schulen (BBS) Vöhrum, Gunzelin-Realschule, Eichendorffschule, Grundschule Essinghausen; in Vechelde: Julius-Spiegelberg-Gymnasium, Grundschule Vallstedt; in Ilsede: Gymnasium und Realschule Groß Ilsede.

„Für jede der Schulen gilt Szenario B für die kommenden 14 Tage. Es können auch weitere Schulen hinzukommen, wenn dort ein Corona-Fall auftritt und die 7-Tage-Inzidenz über dem Wert von 100 bleiben sollte“, erläutert Laaß.

Aufgrund des Anstiegs der Infektionszahlen hat der Corona-Krisenstab außerplanmäßig auch am Donnerstag getagt. „Personell schöpfen wir alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen aus. Aus vielen Bereichen der Kreisverwaltung wurden Mitarbeiter abgezogen, um bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen zu unterstützen oder Dienst am Bürgertelefon zu übernehmen“, so der Kreissprecher.

In einer Woche 1500 Anrufe am Corona-Telefon in Peine

Corona-Bürgertelefon Peine: Die Landkreis-Mitarbeiterinnen Carolin Lahmann (links) und Denise David sind zwei von zirka 50 freiwilligen Helferinnen am Bürgertelefon. Foto: Landkreis

Allein in der vergangenen Woche sind demnach 1500 Anrufe beim Bürgertelefon eingegangen. Laaß: „Wir rufen die Bevölkerung daher auf, sich bei generellen Fragen zum Corona-Virus zunächst auf den Internetseiten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts, des Robert-Koch-Institutes und auch auf der Homepage des Landkreises zu informieren. Auf allen drei Seiten gibt umfangreichen FAQ-Rubriken, also Zusammenstellungen von Informationen zu besonders häufig gestellten Fragen oder Problemen.“

Zudem weist der Krisenstab erneut auf die Nutzung der Corona-Warn-App hin. „Wir empfehlen, die App mindestens ein Mal am Tag zu öffnen, um mögliche Warnhinweise abzurufen. Bei einem roten Warnhinweis sollten sofort der Hausarzt oder das Gesundheitsamt kontaktiert werden“, erklärt der Kreissprecher. Zudem wird an die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht erinnert: „Halten Sie Abstand und vermeiden Sie unnötige Kontakte.“

Vier Soldatinnen und Soldaten helfen im Corona-Testzentrum in Peine

Inzwischen ist auch die Bundeswehr zur Unterstützung in Peine angerückt. Vier Soldaten unterstützen im Rahmen der Amtshilfe das Gesundheitsamt bei der Eindämmung der Corona-Pandemie im Landkreis Peine. Die Bundeswehrsoldaten sind seit Dienstag im Einsatz, wie das Kreishaus am Donnerstag meldete. Die zwei Frauen und zwei Männer werden den Angaben zufolge bei der Kontaktnachverfolgung der Corona-Fälle, der Datenfassung und als Unterstützung im Testzentrum eingesetzt. Der Einsatz der Soldaten ist zunächst für vier Wochen vorgesehen. Eine Verlängerung ist laut Kreisverwaltung je nach Lage möglich.

Landrat Franz Einhaus zeigt sich erfreut über eine schnelle und unbürokratische Abordnung: „Am vergangenen Freitag hatte sich der Krisenstab des Landkreises Peine mit dem Verantwortlichen der Bundeswehr, Oberstleutnant Diethard Kaiser, Leiter des Kreisverbindungskommandos Peine, in Verbindung gesetzt und um Unterstützung gebeten. Nur wenige Tage später haben wir schon Hilfe erhalten.“

