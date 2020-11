Mischwasserbiotop in Gadenstedter Feldmark wird entschlammt

Die Entschlammung am Teich in der Gadenstedter Feldmark.

Blaue Container und eine Siebbandpresse können Spaziergänger derzeit am Teich in der Gadenstedter Feldmark sehen. „Wir entschlammen das Mischwasserbiotop. Rund 1500 Kubikmeter des abgesetzten Schlamms, der sich in den letzten 20 Jahren hier angesammelt hat, entfernen wir nun kontrolliert. Damit sichern wir die Rückhaltefähigkeit des Teich wieder langfristig“, beschreibt Knut Hanko, Teamleiter Betrieb Abwasser des Wasserverbands Peine, die nachhaltig angelegt Maßnahme, in die der Verband rund 120.000 Euro investiert.

Die Arbeiten haben in der 43. Kalenderwoche begonnen und sollen bis zur 48. Kalenderwoche abgeschlossen sein. „Die erfahrene Fachfirma Marschler Entwässerungstechnik aus Bad Fallingbostel saugt den Schlamm kontrolliert aus dem Teich ab, entwässert ihn und entsorgt ihn fachgerecht“, beschreibt Hanko die Arbeiten. Das Wasser wird dem Teich wieder zugeführt Dazu werden Saugschläuche an entsprechenden Stellen im Teich eingesetzt. Dieser angesaugte Nassschlamm wird zunächst über einen Vorlagebehälter geführt, in dem störende Feststoffe, etwa sogenannte Verzopfungen von Feuchttüchern oder Lappen, entfernt werden. Dann geht es weiter zur Siebbandpresse. Hier wird über mehrere Rollen das Wasser aus dem Schlamm gedrückt. Das entfernte Wasser wird dem Teich wieder zugeführt. Der entwässerte Schlamm wird in Container gefüllt und dann abtransportiert, wobei die Zuwegung zur neuen Zentralkläranlage genutzt wird, der Verkehr wird bewusst nicht durch das Dorf geführt. Feststoffe gehören nicht in die Toilette Bis zu über einem Meter hoch stehe der Schlamm zum Teil im Teich an, berichtet Hanko von den ersten Tagen der Arbeiten. Dieses Schlammvolumen, das sich in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat und reduziert die Aufnahmefähigkeit des Biotops. Deshalb müssen nun rund 1500 Kubikmeter des Schlamms vom Teichboden entfernt werden. Diese Entschlammung ist mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Peine abgestimmt, da das Mischwasserbiotop Teil des Entwässerungskonzepts im Bereich Ilsede Süd und Gadenstedt ist. Bei starken Regenfällen, die das Mischwasserkanalsystem überlasten könnten, kann am Pumpwerk an der alten Kläranlage ein Mischwasserabschlag erfolgen, der dann genau zu diesem Biotop geführt wird. Mit Blick auf die Feststoffe, die sich in sogenannten Verzopfungen auch in diesem Schlamm wiederfinden, erinnert Hanko daran, keine Feststoffe wie Feuchttücher, Binden, Lappen oder ähnliches über die Toilette zu entsorgen.

red