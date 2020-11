Unbekannte haben am Montag, 9. November, gegen 18.40 Uhr, in einem Gebäude der Stadtverwaltung in der Kantstraße in Peine die Glasscheibe eines Schaukastens zerstört. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter (05171) 9990.

red