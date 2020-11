Vechelder CDU fordert: Sirenensystem mit Sprachdurchsage

Als „kompletten Reinfall“ bezeichnet die Vechelder CDU-Gemeinderatsfraktion den ersten bundesweiten Warntag – ein Umstand, der dem Fraktionschef Uwe Flamm zufolge Konsequenzen erforderlich macht, denn: „Nur über Rundfunk und Fernsehen allein lässt sich kein sicherer Bevölkerungsschutz gewährleisten. Auch die WarnApps über Smartphones können das nicht leisten.“ In seinem Antrag fordert er daher den Gemeinderat auf zu beschließen: Die Vechelder Rathausverwaltung möge die Kreisverwaltung auffordern, dem Kreistag „unverzüglich ein Konzept für den sicheren Bevölkerungs- und Katastrophenschutz vorzulegen“. Dabei solle man sich für ein „modernes Sirenensystem mit der Möglichkeit der Sprachdurchsage“ aussprechen, meint Flamm und verweist auf ein solches Konzept der Stadt Wolfsburg. Am 14. Dezember befasst sich der Gemeinderat mit dem Antrag.

Kreissprecher Fabian Laaß versichert: „Wir als Landkreis arbeiten an Konzepten für Schadenszenarien.“ Zu nennen sei in erster Linie der langanhaltende, flächendeckende Stromausfall („Blackout“). „Zudem fordert uns das Land auf, den Landesnotfallplan mit Inhalten zu füllen“, setzt Laaß hinzu. Dabei gehe es um die „Notfallplanung für die Umgebung von kerntechnischen Anlagen und Endlagern“. In der Tat werde die Wiederinbetriebnahme von Sirenen diskutiert. „Soweit das auch für den Kreis Peine in Erwägung gezogen werden soll, wäre dafür ein Auftrag der Politik erforderlich“, erinnert der Sprecher. Der Wiederaufbau wäre aber mit „immensen Kosten“ für den Landkreis verbunden. Ein Vergleich mit der Stadt Wolfsburg ist aus Landkreis-Sicht schwierig – Laaß: „Zum einen wurde die Stadt Wolfsburg durch einen ortsansässigen Automobilhersteller massiv unterstützt, zum anderen umfasst das Gebiet der Stadt Wolfsburg nicht einmal die Hälfte des Peiner Kreisgebiets – insofern dürften dort deutlich weniger Sirenen erforderlich sein als für die einzelnen Ortschaften im Landkreis Peine.“