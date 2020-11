Kampf um Ilsedes Grundschulen – Ziel ist ein Bürgerentscheid

Nun geht es seinen Gang. Einige Eltern wollen sich mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Ilsede, die drei Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde zu schließen und dafür in Gadenstedt eine dreizügige Groß-Grundschule neu zu bauen, erwartungsgemäß nicht abfinden. Es soll nun ein Bürgerbegehren geben, das später zu einem Bürgerentscheid mit einer Abstimmung werden könnte.

Für den Ortsrat Adenstedt teilte Ortsbürgermeister Karsten Könnecker mit, dass das Bürgerbegehren unterstützt werden soll, damit die Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde nicht geschlossen werden.

Bürgerbegehren braucht 10 Prozent Mindestunterstützung

Damit es später überhaupt zu dem Bürgerentscheid kommen kann, bedarf es vorab einer Mindestunterstützung für das Bürgerbegehren. „Wenn 10 Prozent der Wahlberechtigten aus Ilsede das Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift bestätigen, wird bei einer einzuberufenden Wahl die Mehrheit entscheiden, was aus den drei Grundschulen wird“, erläutert Karsten Könnecker. Und: „Hierzu werden die Eltern und viele freiwillige Helfer zu Ihnen nach Hause kommen, Ihnen alles erklären und um Ihre Unterstützung mit Ihrer Unterschrift bitten.“

Elternschaft sucht noch weitere Helfer

Die Elternschaft benötige noch jede Menge freiwillige Helfer. Wer mithelfen wolle, solle eine Mail an rettet-die-grundschule@freenet.de schreiben, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Adenstedter Ortsrates. Der betont: „Wir, der Ortsrat Adenstedt, unterstützen mehrheitlich voll und ganz dieses Bürgerbegehren zum Erhalt der drei Grundschulen Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde.“

20 Politikerstimmen, bei mehr als 20.000 Bürgern, entschieden die Schließungen

Der Gemeinderat Ilsede hatte mit einer knappen Mehrheit von 20 zu 16 Stimmen beschlossen, dass die drei Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde geschlossen und dafür die zentrale Grundschule in Gadenstedt neu gebaut werden soll. „20 Stimmen/20 Mitbürger/20 Ratsherren/-frauen haben dieses entschieden – von 22.054 Mitbürgern/Mitbürgerinnen von Ilsede. Die Eltern sehen diesen Beschluss mit nur 20 Stimmen als sehr fraglich an“, so Karsten Könnecker.

Die Elternvertreter Cord Pape und Diana Dettmer hätten das, nun noch zu unterstützende, Bürgerbegehren bereits an den ersten Gemeinderat Michael Take übergeben. Kommt es zum Bürgerentscheid, könnten die Bürger und Bürgerinnen über den Erhalt ihrer Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde (neu) abstimmen.