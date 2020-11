Sie hat ihren Lebensgefährten mit einem Stich in den Bauch schwer verletzt. Davon ist die Strafkammer 9 des Landgerichts Hildesheim überzeugt und verurteilte die 45-jährige Angeklagte zu einer 18 monatigen Haftstrafe – ohne Bewährung.

Die Kammer stellte fest, dass die Frau kurz vor der Tat am 8. Mai 2020 eine Reihe von Enttäuschungen und Kränkungen erlebt hatte. Sie habe seit 2019 in einer wechselhaften Beziehung mit ihrem Freund gelebt. Immer wieder habe es Streit, Beleidigungen und emotionale Ausbrüche gegeben. Die Angeklagte habe dabei Gegenstände zerstört, ihr Freund habe sie körperlich angegriffen .

Es kommt zu Eifersuchtsszenen

Durch einen Fahrradunfall habe die 45-Jährige ihre Arbeitsstelle verloren. Außerdem sei sie im Dezember 2019 wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein zu einer Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt worden.

Bereits drei Tage vor der Tat soll es zu Eifersuchtsszenen zwischen den beiden gekommen sein. Sie widere ihn an, sie solle aus seinem Haus in Vöhrum ausziehen, soll ihr Freund gefordert haben. Sie sei daraufhin ins Gästezimmer gezogen.

Sie wollte nicht als Verliererin aus dem Streit gehen

Am Tattag habe ihr Freund sich wieder vertragen wollen, so die Richterin weiter. Am Abend sah man gemeinsam fern, es kam wieder zum Streit. „Dabei nutzte ihr Freund seine Machtposition aus“, sagte die Vorsitzende Richterin Karin Kuhlmann. Der Freund habe ihr alle Probleme vorgehalten: keinen Job, keine Wohnung, kein Auto, keinen Führerschein. Sie sei nicht mehr jung, nicht mehr attraktiv, soll er ihr vorgehalten haben. „Das waren krasse, böse Beleidigungen, die ich hier nicht wiederholen möchte“, so die Richterin weiter.

Die Angeklagte sei gekränkt gewesen, wollte, dass ihr Freund die Beleidigungen zurücknimmt . Das tat er nicht, zog sich in sein Arbeitszimmer zurück. Die Kammer ist sich sicher, dass die Frau dann das Fleischmesser aus der Küche holte, nicht um sich zu schützen, sondern um nicht wieder als Verliererin aus einem Streit hervorzugehen.

Kammer wertet die Tat als gefährliche Körperverletzung

Ihre Variante der Tat, dass er ins Messer gelaufen sei, nahm die Kammer der Frau nicht ab. Die Kammer ist überzeugt davon, dass die Frau zugestochen hat. Bei diesem Teil der Urteilsbegründung klopfte sich die Angeklagte mehrmals mit der flachen Hand an die Stirn und schüttelte den Kopf. Einen Tötungsvorsatz hatte die Frau nach Überzeugung der Kammer nicht, jedoch einen Verletzungsvorsatz . In ihrer Schuldfähigkeit sei die Frau erheblich eingeschränkt gewesen – sie hatte einen Blutalkoholwert von fast zwei Promille.

Die Frau habe ein labiles Selbstwertgefühl und eine Persönlichkeitsakzentuierung von narzisstischer Ausprägung . Da die Angeklagte ein Messer als gefährliches Werkzeug einsetzte und sie ihren Partner lebensgefährlich verletzte, wertet de Kammer die Tat als gefährliche Körperverletzung.

Strafe nicht auf Bewährung

Anders als die Staatsanwaltschaft geht Richterin Kuhlmann von einem minderschweren Fall aus. Die Milderungsgründe sind für die Richterin unter anderem die spontane Tat, die vorangegangene erhebliche Provokation und die Reue der Angeklagten.

Die 18-monatige Haftstrafe hält die Kammer für angemessen. Wegen der fehlenden positiven Kriminalprognose wollte die Kammer die Strafe nicht zur Bewährung aussetzen. „Es fehlt an der wirklichen Auseinandersetzung mit ihren Problemen“, so die Richterin am Ende ihrer Urteilsbegründung.

Der Haftbefehl gegen die 45-Jährige wird bis zum Antritt der Strafe außer Kraft gesetzt. Jetzt hat sie sieben Tage Zeit, um Revision gegen diese Urteil einzulegen.