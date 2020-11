Der Jugendkulturbeirat Peine startet in Kooperation mit dem Kulturzimmer eine Corona-konforme Veranstaltungsreihe. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Am Samstag, 21. November, gibt es einen kostenlosen Online-Workshop zu dem Thema „Wie mache ich Social Media?“. Eine Anmeldung bis einen Tag vor der Veranstaltung unter www.jugendkultur-peine.de ist notwendig, damit der Link zu dem digitalen Seminar verschickt werden kann.

Talkshow, Open Stage und Poetry Slam

Der zweite Teil der Reihe bietet jungen Menschen selbst die Möglichkeit, Workshops zu Themen, die sie interessieren, anzubieten. Der Jugendkulturbeirat stellt hierfür die nötigen Rahmenbedingungen zur Verfügung.

Digitale Veranstaltungen, die sich bereits in der Praxis etabliert haben, bestimmen den dritten Teil der Reihe. Am Samstag, 28. November, wird es eine Open Stage , am Freitag, 11. Dezember, einen Poetry Slam , und eine Ausgabe der Peiner Talkshow „Na Sofas!?“ geben. Letztere wird direkt aus dem Kulturzimmer übertragen. Auch die anderen beiden Formate werden mit einem Live-Stream aus der City Galerie stattfinden. Das genaue Konzept wird an die aktuelle Coronalage angepasst.

Die Reihe wird durch Fördermittel von „Generation hoch 3“ gesponsert. Weitergehende Fragen beantwortet Hannah Springer unter (0151) 59896533 .