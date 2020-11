Wechsel im Vorstand der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Michael Senft, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, wird zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand verabschiedet. Er verantwortet in der Sparkasse den Geschäftsbereich Unternehmenskunden, das Private Banking, das Immobiliengeschäft und die Projektentwicklungen.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat frühzeitig das Auswahlverfahren für einen Nachfolger eingeleitet. In seiner Sitzung am 11. November 2020 hat der Verwaltungsrat Ingmar Müller mit Wirkung zum 1. April 2021 zum Vorstandsmitglied der Sparkasse - vorbehaltlich der Zustimmung des Trägers und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - bestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Sparkasse hervor.

Ingmar Müller hatte leitende Funktionen in verschiedenen Sparkassen

Der 41-jährige diplomierte Bankbetriebswirt Ingmar Müller ist zurzeit stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Mainfranken-Würzburg (9,3 Milliarden Euro Bilanzsumme) und verantwortet dort als Bereichsdirektor das Firmenkundengeschäft. Seine Erfahrungen sammelte er in mehreren, leitenden Funktionen in verschiedenen Sparkassen.

In der Sparkasse Mainfranken-Würzburg ist er verantwortlich für das gesamte Unternehmens- und Gewerbekundengeschäft mit einem Geschäftsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro im Kreditgeschäft und rund 1,7 Milliarden Euro im Vermögensanlagegeschäft.

„Zur Stärkung unserer Sparkasse beitragen“

Darüber hinaus ist Ingmar Müller zuständig für Projektentwicklungen, Immobilienkunden und den internationalen Handel . In seinem Bereich sind auch Spezialisten für Heilberufe, Agrarkunden, das Leasinggeschäft und den Paymentbereich angesiedelt.

Ingmar Müller bringe somit eine hohe fachliche Expertise in seinen künftigen Handlungsfeldern in der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine mit, so die Sparkasse. Diese werde er ab dem nächsten Jahr zum Wohle der Kunden der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine einsetzen. Der Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse, Landrat Olaf Levonen, sagt: “Mit Ingmar Müller haben wir einen würdigen Nachfolger für Michael Senft gefunden. Ich bin überzeugt, dass es ihm mit seinen umfangreichen Erfahrungen gelingen wird, zur Stärkung und Weiterentwicklung unserer Sparkasse beizutragen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“

Michael Senft wird ab dem Eintritt von Ingmar Müller die Sparkasse als Generalbevollmächtigter bis zu seinem Ausscheiden begleiten und seinem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite stehen.