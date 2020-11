Wasserwende Peine hat digitalem Info-Stand

Aktionskraft Jan Christoph Freye (r.), hier mit Sandra Ramdohr vom Wasserverband Peine an einem der Wasserspender in deren Hauptverwaltung, berät zum leitungswasserfreundlichen Umgang am Arbeitsplatz.

Die Europäische Woche der Abfallvermeidung ist vom 21. bis 29. November. Vor wenigen Wochen erst hatte das Umweltbundesamt auf die Zunahme des Verpackungsmülls in Deutschland hingewiesen. Die Verbraucher sind aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten, denn der private Konsum trägt wesentlich zum Müllaufkommen bei, so die Wasserwende in einer Mitteilung.

Unter dem Motto „Tonne zu – Hahn auf! Leitungswasser spart Verpackungsmüll“ engagiert sich die Wasserwende im Rahmen einer Aktionswoche, die der gemeinnützige Verein „a tip: tap“ aus Berlin gemeinsam mit Partnern bundesweit in sogenannten Wasser-Quartieren organisiert. Leitungs- statt Flaschenwasser Das Wasser-Quartier Landkreis Peine, eines von 13 bundesweit , ist mit einem virtuellen Stand am 25. November um 18 Uhr im Internet mit dabei. Ein realer Stand ist derzeit unter den empfohlenen Kontaktbeschränkungen nicht möglich, aber das Internet bietet eine Alternative, die auch bequem von Zuhause aus genutzt werden kann, heißt es in der Mitteilung weiter. „Interessierte sind herzlich eingeladen, sich mit uns im ungezwungenen Informationsgespräch an unserem digitalen Stand über die Wasserwende zu informieren: Zu erfahren, wie die Nutzung von Leitungswasser statt Flaschenwasser CO2 und auch Plastik einsparen kann. Ein kleiner, einfacher aber effektiver Schritt zur Müllvermeidung“, so Jan Christoph Freye, der den Stand am 25. November betreuen wird. „Als kleinen Anreiz, künftig den Plastikflaschengebrauch zu reduzieren und als Erinnerung an diese Themenwoche werden wir Edelstahl-Thermosflaschen unseres Netzwerkpartners Wasserverband Peine verlosen.“ „Der Aufwand ist nicht groß“ Wer die Müllvermeidung auch am Arbeitsplatz oder bei Vereinstreffen reduzieren und so auch die Wasserwende unterstützen möchte, könn sich etwa als leitungswasserfreundliche Organisation auszeichnen lassen. „Der Aufwand ist gar nicht groß. Viele Unternehmen oder Organisationen nutzen bestimmt schon ein paar Techniken. „a tip: tap“ berät gern, wie der Umstieg gelingen kann – und wie man die Auszeichnung „Leitungswasserfreundliches Unternehmen“ von erhalten kann. Wir freuen uns, wenn weitere Organisationen im Peiner Land diesen nachhaltigen Müllvermeidungsschritt im Alltag mit uns gehen“, sagt Sandra Ramdohr, die das Projekt Wasserwende beim Wasserverband Peine betreut. Informationen zu Wasserwende und Wasser-Quartier Peine: www.wasserwende.org . Anmeldung zum virtuellen Stand: https://www.edudip.com/de/webinar/digitaler-infostand-peine/

red