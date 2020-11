Das Bild zeigt den Eingang des Landgerichtes, des Amtsgerichtes und der Staatsanwaltschaft an der Kaiserstraße in Hildesheim.

Am 13. November 2020 wurde im Landgericht Hildesheim das Urteil gegen eine 45-Jährige aus Vöhrum verkündet. Wegen gefährlicher Körperverletzung soll die Frau, wie berichtet, für 18 Monate in Haft – ohne Bewährung. Mit einem Stich in den Bauchraum hatte die Frau am 8. Mai 2020 ihren damaligen Lebensgefährten schwer verletzt.

Staatsanwalt hatte längere Haftstrafe gefordert, die Verteidigung Bewährung Gegen das Urteil hat jetzt sowohl ihr Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. In den Plädoyers hatte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft, die Verteidigung 18 Monate Haft auf Bewährung gefordert. Die Revision ist das einzige Rechtsmittel, das in einem Strafverfahren vor dem Landgericht eingelegt werden kann. Die Strafkammer 9 hat nun sieben Wochen Zeit, ihr schriftliches Urteil der Verteidigung zu schicken. Dann muss die Verteidigung innerhalb eines Monats nach Zustellung den Revisionsantrag schriftlich begründen. Darin muss die Verteidigung der Kammer Rechtsfehler nachweisen. Erst dann werden die Akten über die Staatsanwaltschaft Hildesheim zum Bundesgerichtshof (BGH) geschickt. Dort wird das Urteil auf Rechtsfehler überprüft. Neue Beweise werden nicht erhoben, auch keine Zeugen vernommen. Bis zur Entscheidung des BGHs können wiederum einige Monate vergehen. Die Frau bleibt bis dahin auf freiem Fuß. Bis zur BGH-Entscheidung können Monate vergehen Werden Rechtsfehler gefunden, wird das Urteil aufgehoben und das Verfahren an eine andere Strafkammer des Landgerichts verwiesen. Werden hingegen keine Fehler gefunden weist der BGH die Revision zurück – und das Urteil ist sofort rechtskräftig.