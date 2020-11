Fußgänger nach Autounfall in Peine verletzt

Ein 37-jähriger Fußgänger ist am Montag gegen 17.25 Uhr in der Straße Am Silberkamp von einem Auto angefahren worden. Der Mann wollte die Straße an dem Fußgängerüberweg Am Silberkamp/Schwarzer Weg überqueren und wurde hier von einer 35-jährigen Autofahrerin übersehen, die auf dem Schwarzen Weg in Richtung Kantstraße fuhr, nach links auf Am Silberkamp abbiegen wollte und hierbei den Fußgänger mit ihrem Auto erfasste.

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar

Bei dem Unfall erlitt der Fußgänger laut Polizei leichte Verletzungen . Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

red