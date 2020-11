In diesen Zeiten ist es selbst für politische Gremien schwierig wichtige Sitzungen durchzuführen. Nach zwei Terminverschiebungen ihrer üblichen zweitägigen Frühjahrs-Klausurtagung, hatte die CDU-Kreistagsfraktion jetzt im Herbst für ihre Haushaltsberatungen kurzfristig im Ratssaal Lengede eine Unterkunft gefunden.

Fünf Stunden befassten sich die Kommunalpolitiker mit dem Haushalt 2021 des Landkreises Peine. Das geht aus einer Pressemitteilung der CDU-Kreistagsfraktion hervor. „Wir brauchen keine Ober-Kindergärtnerin vom Landkreis“, war die Haltung im Grußwort der Bürgermeisterin Maren Wegener sowie Vecheldes Bürgermeister Ralph Werner, der als Vorsitzender des Peiner Städte- und Gemeindebundes über die kommunale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Finanzbeziehungen im Landkreis, berichtete.

Jugendhilfe hat sich in sieben Jahren verdoppelt

Wenn dem Landkreis die gute pädagogische Arbeit in den gemeindlichen Kitas nicht ausreiche, könne Peine ja wieder seine ursprüngliche Aufgabe übernehmen, betonte Werner. Dies wolle jedoch niemand, denn man sei überzeugt, dass die pädagogische Kita-Arbeit in den Gemeinden vor Ort am effektivsten geleistet werde. Nachverhandlungen der Gemeinden zur Kita-Förderung durch den Landkreis ab 2022, kündigte Werner für das kommende Jahr an, denn die jetzigen Vereinbarungen würden zum 31. Dezember 2021 auslaufen.

Den vorliegenden Haushaltsentwurfs 2021erläuterte erster Kreisrat Hennig Heiß und beantwortete zahlreiche Nachfragen. Ausführlich diskutierten die Christdemokraten den mit Entwurf, denn ungewiss seien die Auswirkungen des Gewerbe- und Einkommensteuereinbruchs aufgrund der Pandemie. Darauf folgend auch geringere Ausgleichszahlungen des Landes, die wirtschaftliche Entwicklung des Klinikums Peine sowie Unsicherheiten im sozialen Bereich, so die CDU-Fraktion in ihrer Mitteilung. Die Kreispolitiker staunten, so heißt es, besonders über die steigenden Ausgaben der Jugendhilfe, die sich innerhalb von sieben Jahren (2014: 18 Mio. € - 2021: 36 Mio. €), verdoppelt habe.

Die SPD zu Gast

„Berührungsängste habe ich nicht, denn hier geht es um die politische Sache“, betont der Fraktionsvorsitzende Michael Kramer, denn alle drei Gäste waren SPD-Mitglieder. Das eine seien die Information zum Zahlenwerk durch die Verwaltung und das andere die eigene politische Bewertung.

Das Ergebnis der CDU-Diskussionen und die Entscheidung zum Haushalt wollte Kramer allerdings noch nicht verraten, denn man erwarte noch Antworten auf Nachfragen sowie aktuelle Zahlen der Landesregierung aus Hannover.