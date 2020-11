Wendeburg – Mann zieht Fahrer vom E-Bike und schlägt ihn

Die Tat ereignete sich am Mittwoch in Wendeburg an der Braunschweiger Straße/Ecke Bahnhofstraße.

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung in Wendeburg an der Braunschweiger Straße/Ecke Bahnhofstraße am Mittwoch, 25. November, 19 Uhr, ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben zum Ermittlungsstand war ein Mann auf das E-Bike eines 19-Jährigen gesprungen und hatte diesen im weiteren Tatverlauf vom Rad gezogen. Hierbei sei der Radfahrer gestürzt und mit seiner Hand in die Speiche gelangt. Er habe sich erhebliche Verletzungen zugezogen. Später habe der Täter auf den verletzten Mann eingeschlagen.

Autofahrer musste Zusammenstoß verhindern

Die Polizei ist nach eigenen Angaben auf Zeugenhinweise angewiesen: Im Zeitraum der Auseinandersetzung und dem Sturz des Radfahrers musste demnach ein bislang unbekannter Autofahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Insbesondere dieser Fahrer ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge.

Hinweise an die Polizei Edemissen: (05176) 976480 .

red