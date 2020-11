Neuer Glanz in Peine: Die neue Weihnachtsbeleuchtung ist da

Peine #Peinehältzusammen – das zeigt sich laut Peine Marketing unter diesem Hashtag. Denn: Viele „Lichtpaten“ unterstützen die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt. Und nun ist es soweit: Rechtzeitig zum Moonlight-Shopping der Kaufmannsgilde am Black Friday wird sie an diesem Freitag, 27. November, angeschaltet. Sie sorgt dann täglich von nachmittags bis in den späten Abend hinein für weihnachtlichen Glanz, kündigt Peine Marketing an.

Der Sternenkranz an einer Laterne. Foto: Peine Marketing

Gemeinsam und erfolgreich

Installiert wurden die großen Elemente demnach durch die Stadtwerke mit Unterstützung der Kaufmannsgilde. Dank der Kooperation von Stadtwerke Peine, Stadt Peine, Kaufmannsgilde und PeineMarketing konnte dieses umfangreiche Projekt erfolgreich umgesetzt werden, heißt es in der Mitteilung.

Mit vielen Sponsoren

„Ein ganz großes Dankeschön geht jedoch besonders an die zusätzlichen Sponsoren, die mit ihrer finanziellen Unterstützung die neue Weihnachtsbeleuchtung mit ermöglichen: die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, die Volksbank BraWo, die Wohnbau Salzgitter, der Kreis Kurier sowie die Peiner Heimstätte.“

Hintergrund: Nach zwölf Jahren benötigte die Weihnachtsbeleuchtung eine Runderneuerung, da sich inzwischen besonders die Lichterketten in den Bäumen nicht mehr in Stand halten lassen. An vielen Stellen wäre es sogar ganz dunkel geblieben, so Peine Marketing.

Zum Moonlight-Shopping: Die Kaufmannsgilde hat die verlängerte Öffnungszeit an diesem Freitag bis 21 Uhr beworben, zu der die Beleuchtung erlebt werden kann. Laut Kaufmannsgilde handelt es sich nicht um eine genehmigungspflichtige Veranstaltung, sondern „nur“ um eine Verlängerung der Öffnungszeiten eines jeden einzelnen Händlers, der daran teilnehmen möchte.

red