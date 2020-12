Auch in diesem Jahr hat das Katholische Familienzentrum St. Elisabeth in Peine den Namenstag seiner Patronin, der Heiligen Elisabeth von Thüringen, wieder unter das Motto „den Ärmeren helfen“ gestellt.

„Wie in den vergangenen Jahren haben sich Kinder und Eltern der Einrichtung daran gemacht, Päckchen für Kinder in Moldawien, der Ukraine und Rumänien zu packen, um in diesen Ländern Kinderaugen zum Strahlen zu bringen“, heißt es in der Pressemitteilung des Familienzentrums.

Der Tangent Club 48 Peine, rund um Nina Köhler und Imme Kappe, habe die Päckchen in der Einrichtung abgeholt.

„Es ist toll, dass es auch in diesem Jahr wieder so reibungslos geklappt hat und so viele Päckchen aus dem Familienzentrum St. Elisabeth gepackt worden sind“, heißt es weiter. Ebenso beeindruckt von den Anzahl der liebevoll gepackten Päckchen sei auch die Leiterin der Einrichtung, Gertraud Kläver: „Ich freue mich immer, wenn unsere Familien voller Stolz mit den Päckchen im Eingang stehen und davon berichten, was in den Paketen ist und was die Kinder auch von ihren Schätzen hineingelegt haben.“

Besonders in diesem, für alle nicht einfachen Jahr, sei es dem Familienzentrum wichtig, an besonderen Dingen festzuhalten. Hierzu gehöre auch der Weihnachtspäckchen-Konvoi, der sich wunderbar mit dem Patronatsfest verbinden lasse.