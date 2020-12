Kunstkarten der Volksbank kommen Peiner Kindern zugute

Peine. Der Erlös geht an den Schulmaterial-Fonds des Caritasverbandes für den Landkreis. 2000 Karten sind hergestellt. Es gibt sie in den Filialen.

Mit dieser Aufforderung will Stefan Honrath, Leiter der Volksbank-BraWo-Direktion Peine, Lust auf neue Kunstkarten machen: „Verschicken Sie doch mal wieder einen Gruß mit der Post!“ Die Karten sind laut Pressemitteilung in Zusammenarbeit der Kunststiftung Grove-Moldovan-Art-Foundation , Braunschweig, und dem Rollenmaler Peter Matzat entstanden und werden in allen Filialen der Bank im Peiner Land verkauft. Stiftungsvorstand Hans-Joachim Grove, Stefan Honrath und der Leiter Individualkundenbetreuung der Volksbank, Michael Pannwitz, kamen zur Vorstellung der Karten in der Peiner Hauptstelle der Volksbank zusammen.

Markante regionale Motive

Die farbenfrohe Kunstkarte zeigt markante regionale Motive wie die Gifhorner Mühle oder den Braunschweiger Löwen sowie – und das ist für die Fuhsestadt naheliegend – die Peiner Eule, so die Mitteilung weiter. Doch nicht nur das Versenden von Grüßen liegt Honrath demnach mit Blick auf die coronabedingte Einsamkeit vieler Menschen dabei am Herzen. Im Fokus stehe die gute Sache, die mit dieser Aktion verbunden sei.

Über das Kinderhilfswerknetz

„Die drei Euro pro Karte fließen zu 100 Prozent in Kinder- und Jugendprojekte in der Region“, wird der Volksbank-Chef zitiert, „für die Direktion Peine haben wir uns daher für den Schulmaterial-Fonds des Caritasverbandes für den Landkreis Peine entschieden.“ Das Projekt befinde sich gerade in der Umsetzungsphase und sei eines der vielen Hilfsprojekte aus dem „Walk4help“ der United-Kids-Foundations, dem Kinderhilfsnetzwerk der Volksbank BraWo.

Bei der Grundausstattung helfen

Honrath weiter: „Immer wieder entsteht die Situation, dass Kinder am ersten Tag in einer neuen Schule nicht einmal eine Grundausstattung besitzen: Stifte, Radiergummi, Lineal, Hefte – da fehlt es an vielen Basismaterialien.“ Eine solche Situation sei für die Kinder höchst unangenehm und gleichzeitig steige auch die Gefahr, dass sie gleich am ersten Tag stigmatisiert würden und nicht vollumfänglich den Lehrstoff aufnehmen könnten.

Die Kunstkarten sind jetzt zu bekommen. „Die Auflage der Karten ist auf 2000 Stück limitiert“, so Grove. Erhältlich sind sie in allen Filialen der Volksbank BraWo.

red