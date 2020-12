Lengede: Reiner Vanselow – der schöne Klang des Ehrenamts

Musik begleitet ihn seit seinem siebten Lebensjahr. Damals, Mitte der 1950er-Jahre, griff er im Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Woltwiesche erstmals zu einer Querflöte. Bis heute ist die Musik aus dem Leben von Reiner Vanselow nicht wegzudenken. Der 71-Jährige gründete 1971 die über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Lengeder Musikgruppe Rot-Weiß, deren Vorsitzender er seitdem ununterbrochen ist.

Mehr noch: Vier Jahre später ging die durch den Verein organisierte Musikschule Lengede an den Start. Zunächst im kleinen Rahmen mit drei Übungsgruppen, einem Gitarrenlehrer und einem Mini-Fundus an Instrumenten. Inzwischen ist die Musikschule unter Vanselows Leitung zu einem musikalischen Bildungszentrum aufgestiegen, die Anzahl der Schüler wuchs über die Jahre stetig. Zu Lengeder Schulen besteht eine enge Bindung in der musikalischen Nachmittagsbetreuung.

Die Musikschule hat ihr neues Heim in einem Holzblockhaus

Vor rund eineinhalb Jahren zog die Musikschule aus dem Lengeder Ortskern in ihr neues Domizil am Schachtweg. Auf dem 3600 Quadratmeter großen Grundstück neben dem Festplatz, das die Gemeinde dem Verein überschrieben hatte, entstand ein modernes Holzblockhaus mit einem 160 Quadratmeter großen Vereinsraum und mehreren, auf zwei Ebenen angelegten Übungsräumen. Ein rund 600.000 Euro teures Mammutprojekt, das den Verein und die Musikschule in Corona-Zeiten finanziell indes ungeahnt belastet.

Die Musikgruppe Rot-Weiß darf seit Monaten nicht auftreten, auch in der Musikschule stockt der Unterricht wegen der einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Einnahmen brechen weg, die Kassen leeren sich zusehends.

Vanselows Traum, angrenzend an das Blockhaus ein weiteres, 120 Quadratmeter großes Gebäude in Holzbauweise für Bandprojekte zu errichten, wird vorerst nicht Realität. „Das ist derzeit finanziell nicht machbar“, sagt der gelernte Bankkaufmann.

Die Lengeder spielten schon in Toronto und in Philadelphia

Vieles habe sich in der Vereinsarbeit und in der Musikschule in den vergangenen Jahrzehnten verändert, erzählt Vanselow, der im Laufe seiner Musiker-Laufbahn Ausbilder-Lehrscheine für Blasmusik, Trommel, Schlagzeug, Flöte und Stabführer gemacht hat. Die Musikgruppe Rot-Weiß habe sich regionaler aufgestellt, erzählt der 71-Jährige. Internationale Auftritte wie in den 1980-er Jahren, als die Lengeder Orchester-Musiker beim Fest der Einwanderer im kanadischen Toronto oder zum 100-jährigen Jubiläum der Polizeigewerkschaft im US-amerikanischen Philadelphia ihr Repertoire vom deutschen Seemanns- bis zum Volkslied spielten, gab es lange nicht mehr. Musikalisch hat sich Rot-Weiß unter Reiner Vanselows Führung den Publikumswünschen bei Volks- und Schützenfesten, bei Jubiläumsveranstaltungen oder sonstigen Konzerten angepasst. Neben der Volksmusik bietet Rot-Weiß heute Schlager, Charts- und Partymusik, aber auch mal ein Abba-Medley.

Bleibt denn neben der Liebe zur Musik Zeit, anderen Interessen nachzugehen? „Na klar“, sprudelt es aus Vanselow heraus. „Bei meinen Hobbys bin ich so flexibel wie mit der Musik.“ In Corona-Zeiten sei er jeden Sonntag zum Wandern im Harz unterwegs. Einmal im Monat trifft er sich mit „überwiegend parteilosen Leuten“ zum politischen Dämmerschoppen, zudem engagiere er sich im Lengeder Elferrat. Neben seiner beruflichen Tätigkeit – Vanselow arbeitete bei mehreren Banken unter anderem als Systemanalytiker und führte acht Jahre lang Schuhhäuser in Lengede, Salzgitter und Peine – war der 71-Jährige Gründungsmitglied des Lengeder Handels- und Gewerbevereins sowie des Lengeder Kulturvereins.

Sein musikalisches Schaffen indes überstrahlt alles. Gewürdigt wurde und wird Vanselow dafür zahlreich. Zuletzt erhielt er die Ehrennadel in Gold mit Diamant und dem Ehrenbrief der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände für 50 Jahre aktive Tätigkeit als Musiker. Gedanken ans Aufhören – oder besser, ans Kürzertreten – seien in ihm bereits hochgekommen, gesteht Vanselow. Wann das sein soll? Er weiß es nicht, will aber auch bei diesem Thema bis zum Schluss den Dirigentenstab in den Händen behalten: „Ich habe da den einen oder anderen Kandidaten im Auge.“

Peiner des Jahres 2020

