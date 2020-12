Im Kunstraum des Vereins „Kunst im Peiner Land“ (KIP) in der Fußgängerzone in Peine zeigen Anette Zicher und Cordula Heimburg von Montag, 7. Dezember, bis Samstag, 12. Dezember, ihre Werke. Das Motto der beiden Künstlerinnen lautet „Kreativität stärkt die Seele“.

Anette Zicher sagt: „Ich male aus dem Bauch heraus.“

„Beide eint ein Stil aus zeichnerischen und malerischen Techniken sowie ein gemeinsames Interesse an der Portraitmalerei - und doch hat jede Künstlerin ihren eigenen Stil“, beschreibt KIP-Vorsitzende Britta Ahrens. „Anette Zicher wollte ursprünglich Kunst studieren, merkte aber noch vor Studienbeginn, dass es doch nicht das Richtige für sie ist und entschied sich anders. Viele Jahre ruhte die Malerei, bis eine Freundin sie zu einem Malworkshop mitnahm. Seitdem malt Anette Zicher viel und gern mit Acryl, spontan mit Pinsel oder Spachtel.“ Sie malt auf Leinwänden und Wänden - so zu bewundern unter anderem bei „Handaufzug“, Meisterwerkstatt und Geschäft für Schmuck und Uhren in Peine. Anette Zicher sagt: „Ich male aus dem Bauch heraus, die Ideen zum Bild wachsen während des Malens. Dabei wechsele ich zwischen Realismus und Abstraktion.“ Dementsprechend zeigt Zicher sozialkritische Bilder, die zum Nachdenken anregen, Portraits aus den 20er und 30er- Jahren sowie Musiker.

Cordula Heimburg fertigt „Gedanken-Anker“

Cordula Heimburg entdeckte ihre Leidenschaft für die Acrylmalerei vor acht Jahren und ist eher in der gegenständlichen als abstrakten Welt zuhause, wobei sie aber die Spannung zwischen Realität und Abstraktion besonders reizt. Aktueller Schwerpunkt sind ausdrucksstarke Frauenportraits bekannter und unbekannter Frauen. Diese zeigen kein reales Abbild, sondern den persönlichen Blick der Künstlerin, umgesetzt in einer Kombination unterschiedlichster Techniken und Stilmittel. Zusätzlich fertigt Cordula Heimburg „Gedanken-Anker“: Erinnerungen und Sinnsprüche auf recyceltem Holz oder hochwertigen Karten.

Zudem brachte sie den Druck mit individuellen Linocut-Motiven in das Peiner Land. Heimburg beschreibt diese Objekte: „Lieblingsstücke, die aufgrund der Individualität und des eigenen persönlichen Bezuges einen besonderen Platz verdient haben. Diese biete ich im Kunstraum als Mitbringsel, Geschenk oder Weihnachtskarte an.“

Ausstellung im Ladengeschäft

Die Ausstellung im Ladengeschäft des KIP-Vereins ist vom 7. bis 12. Dezember täglich ab 12 Uhr geöffnet, am Samstag, 12. Dezember, bereits ab 10 Uhr.

Lesen Sie auch:

Offene Ateliers Peine „ganz sicher 2020“