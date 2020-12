Lotto-Glück zu Nikolaus: Peiner gewinnt 100.000 Euro

Glückwunsch! Ein Lotto-Spieler aus Peine hat am Wochenende in der Zusatzlotterie Glücksspirale 100.000 Euro gewonnen.

Peine. Damit gehört der Peiner Lotto-Spieler zu 119 Gewinnern in Niedersachsen, die in diesem Jahr Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro erzielt haben.

Gleich vorweg: An dieser Stelle soll keinerlei Werbung für das Glücksspiel betrieben werden, denn Glücksspiel kann süchtig machen. Die Wahrscheinlichkeit, die richtigen Zahlen zu tippen und einen großen Gewinn abzuräumen, ist extrem gering. Einem Spieler aus Peine aber ist das nun gelungen: Am Nikolaus-Wochenende hat der Peiner 100.000 Euro in der Lotterie Glücksspirale gewonnen.

In diesem Jahr schon 119 Hochgewinner in Niedersachsen. Nach Angaben von Hannah Strobel von Lotto Niedersachsen hatte der Gewinner in einer Annahmestelle im Kreis Peine auf seinem „6 aus 49“-Schein auch die Zusatzlotterie Glücksspirale angekreuzt und mit sechs richtigen Ziffern den Hochgewinn „erwischt“. Das war gewiss eine schöne Nikolaus-Überraschung. Und damit gehört der Peiner Lotto-Spieler zu 119 Gewinnern in Niedersachsen, die in diesem Jahr Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro erzielt haben. Mit der Lotterie Glücksspirale werden übrigens auch gemeinnützige Projekte unterstützt – und das schon seit 50 Jahren. Ursprünglich zur Finanzierung der Olympischen Spiele in Deutschland gegründet, unterstützt die Lotterie bis heute den Deutschen Olympischen Sportbund, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Sie erhalten von den Lottogesellschaften je einen Anteil von 25 Prozent der Fördermittel. Mit den verbleibenden 25 Prozent werden in den einzelnen Bundesländern regionale, gemeinnützige Organisationen gefördert. In Niedersachsen ist das die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung. Hier gibt es Hilfe bei Spielsucht Die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover tritt nach eigenen Angaben ein für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag. Mehr zum Thema Glücksspiel und Spielsucht gibt es im Internet auf der Seite des Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.