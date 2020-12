Das „Lindenquartier“ Peine ist abgesperrt, die Bagger rollen

Endlich, es geht los. Der größte Schandfleck in der Peiner Innenstadt wird beseitigt. Aber allen Peinern sowie Anwohnern und Geschäftsleuten im südlichen Teil der Bummelmeile sollte auch das klar sein: Das neue Geschäftsviertel Lindenquartier mit einem großen Edeka-Einkaufsmarkt im Zentrum wird nicht lautlos und unvermittelt wie ein Phönix aus der Asche, der Hertie-Brache aufsteigen. Der Abbruch und der Neubau werden über Jahre Baulärm verursachen.

Und die Passanten müssen sich ab sofort an längere Umwege gewöhnen. Seit Dienstag sind alle Zugänge zu dem früheren Kaufhaus und der Ladenzeile City Center Peine mit hohen Metallgittern abgeriegelt. Die Sicherheitsabsperrung für die Großbaustelle auf dem 21.000-Quadratmeter-Areal „verschließt“ damit für die nächsten Jahre auch die gewohnten Durchgänge vom Gröpern oder von der Wallstraße in Richtung der Hochhäuser an der Lindenstraße.

Noch in diesem Jahr Teilabbrüche

Gesperrt: Mobile Metallgitter zäunen die Baustelle des Lindenquartiers ein. Damit sind für Passanten die gewohnten Durchgänge vom Gröpern und ebenso von der Wallstraße in Richtung Lindenstraße dicht. Foto: Thomas Stechert

„Die Vorarbeiten zum Abbruch und zur Erschließung des Lindenquartiers gehen gut voran“, lautete am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung die frohe Botschaft auf dem Peiner Rathaus. „Das Asbestmaterial aus dem Hauptgebäude ist inzwischen entfernt, und die beauftragte Firma wird in den nächsten Tagen die nächsten Schritte mit dem Investor und den beteiligten Ingenieurbüros abstimmen“, so Sprecherin Petra Neumann weiter.

In diesem Jahr noch sollen Teilabbrüche erfolgen, um das Baufeld von Süden her, also von er Luisenstraße aus mit einer Baustellenzufahrt zugänglich zu machen. Dafür wird gegenwärtig der Haus- und Garagenkomplex Luisenstraße 31 abgerissen. Anschließend soll eine Lücke in die eingeschossigen Pavillons des früheren City Centers gebrochen werden, damit dort die Großgeräte zum zentralen Baufeld gelangen können. Im neuen Jahr soll plangemäß der Abbruch der Hauptgebäude beginnen.

Baustellenhinweise und Informationstafeln werden noch aufgestellt

Seit 2009 schon liegt das City-Areal brach, und wohl jedermann wünschte sich eine Neugestaltung so schnell wie nur möglich herbei. Als dann am Dienstag aber „plötzlich“ Metallgitter die Wege versperrten, waren manche Passanten doch irritiert. Denn jegliche aufklärende Hinweise an den Bauzäunen fehlen noch, sie sollen aber kurzfristig angebracht werden.

Die rückwärtige Ansicht der Hertie-Brache, von der Lindenstraße aus gesehen. Rechts im Bild die inzwischen komplett verwilderte Parkhaus-Auffahrt. Foto: Thomas Stechert

Große Bauschilder mit Hinweisen zum Lindenquartier-Projekt sollen ebenfalls aufgestellt werden. Sie sind, wie Petra Neumann zu berichten wusste, bereits von Investor THI (Hannover) beauftragt.

Die Stadt Peine begleitet zwar das Mega-Bauprojekt, ist aber nicht mehr Hausherr. Ende September hatte die Stadt die Immobilie an die Projektgesellschaft „Konzept Lindenplatz GmbH & Co. KG“ übergeben. Der Termin für die Gesamtfertigstellung ist, Stand heute, im Sommer 2023.

Übrigens, noch sind Gewerberäume in dem neuen Quartier zu mieten. Infos gibt es hier.

Peiner Lindenquartier – Bürgermeister überreicht Schlüssel

Lindenquartier Peine- Anlieger werden informiert

Kaufhausruine in Peine- Kabeldiebe setzen Asbestfasern frei

20-Jahre-Vertrag mit Edeka – Lindenquartier Peine gesichert