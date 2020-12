Polizei und Ordnungsamt waren in Telgte vor Ort.

Telgte. Die Polizei durchsuchte das Haus bewaffnet und in Schutzanzügen. Auch das Ordnungsamt war vor Ort. Es war wohl nicht die erste Razzia in dem Haus.

Polizei durchsucht Haus in Vöhrumer Straße in Telgte

Die Polizei hat am Donnerstag, 17. Dezember, ab 6 Uhr morgens ein Haus in der Vöhrumer Straße in Telgte durchsucht. Auftraggeber der Razzia war laut Polizei die Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Polizei ist in Schutzanzügen vor Ort

Die Polizei durchsuchte das Gebäude bewaffnet und in Schutzanzügen. Auch das Ordnungsamt der Stadt. War vor Ort. Zuvor hatte es wohl schon einmal eine Razzia in dem Haus gegeben. Weitere Informationen folgen.

red