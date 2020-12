Pass-Station für Radler im Peiner Land: Jetzt bewerben

Das Tourismusteam der kreiseigenen Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) wird auch im nächsten Jahr einen Radler-Pass für das Peiner Land herausgeben. Sie ruft dazu auf, sich als Radler-Pass-Station bis einschließlich dem heutigen Montag zu bewerben, um sich und ihr Ausflugsziel im Peiner Land bekannter zu machen, heißt es in der Mitteilung.

Es gebe viele schöne Radstrecken, wie die ausgeschilderten Themenrouten sowie Lieblingsrouten der Bürger, im Peiner Land. Der Radler-Pass lade Radler ein, die Stationen entlang dieser Routen zu besuchen, so würden die Strecken noch reizvoller. An der jeweiligen Station bekomme der Besucher einen Stempel oder trage sich den Stationscode in seinen Pass ein, bei der digitalen Teilnahme müsse nur ein QR-Code gescannt werden.

Bei Abgabe seines Passes bekomme der Radler eine Belohnung und nehme an einem Gewinnspiel teil. Dies biete einen großen Anreiz, die Stationen zu besuchen. Hierfür sucht die Wito weitere interessante Orte, die auf dem Radler-Pass aufgelistet und angefahren werden können. Die Teilnahme sei kostenlos und währe zunächst zwei Jahre. Betriebe können sich bis einschließlich Montag, 21. Dezember, bei der Wito melden: (05172) 9492610 oder per E-Mail an i.heine@wito-gmbh.de. Infos: www.tourismus-peine.de/radfahren, www.facebook.com/impeinerland und www.instagram. com/im_peiner_land.

red