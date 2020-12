Vallstedter Orgel erklingt an Weihnachten erstmals wieder

Die Orgel in der Vallstedter Stankt Martini Kirche wird nach dreimonatiger Restaurierung erstmals wieder am zweiten Weihnachtstag, am Samstag, 26. Dezember, um 10 Uhr, beim Gottesdienst erklingen. Kantorin Petra Mecke freut sich besonders darauf, denn sie spielt die Orgel und hatte in der Vergangenheit immer wieder mit den nicht ganz reinen Tönen des Instruments ihre liebe Last. Die Vallstedter Orgel wurde von Andreas Engelhardt in den Jahren 1846 bis 1847 erbaut und hatte durch Staub, Feuchtigkeit und Abnutzung ihren Klang und einige Funktionen eingebüßt.

Orgelbauer Christoph Grefe aus Ilsede nahm sich der Restaurierung an und schaffte es, dem Instrument wieder einen schönen Klang zu geben. Bei den umfangreichen Arbeiten wurden auf dem Orgelgehäuse sogar noch vergoldete Gips-Ornamente gefunden, die bei vermutlich bei Malerarbeiten an der Decke in den 50er Jahren abgebrochen waren. „Diese werden gerade noch fachmännisch aufgearbeitet und sollen dann wieder das Dach des Instruments zieren“, berichtet Petra Mecke.

Drei Monate Arbeit: Pfeifen ausbauen, reinigen, reparieren, löten und mehr

Im Inneren des Instrumentes hatte Grefe mit aufwendigen Arbeiten zu tun. Die Pfeifen mussten einzeln ausgebaut werden, repariert, gereinigt und wieder mit viel Muße eingesetzt werden. „Manche Pfeifen“, so Mecke „mussten auch ausgebeult, gelötet und die Stimmvorrichtungen ausgeformt werden." Ende September nahm der Orgelbauer seine Arbeit auf und hatte drei Monate mit der Instandsetzung zu tun. Im Inneren der Orgel wurden ebenfalls umfangreiche Klangarbeiten vorgenommen.

Orgelbauer Christoph Grefe aus Ilsede reinigte, reparierte und korrigierte jede einzelne Pfeife. Drei Monate brauchte er dafür. Foto: Heine Heine-Laucke / BZV

Der Orgelbauer investierte 680 Stunden Arbeit und der Kostenfaktor für die Vallstedter Orgel belief sich zum Schluss auf 27.800 Euro. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, bestätigt die Orgelspielerin, „denn heutige Instrumente können trotz aufwendiger Technik mit den historischen Instrumenten nicht mithalten.“ Auch die Spiel- und Registerzüge wurden überholt und die Ecken der Blasebälge neu beledert. Und was die Organistin besonders freut: „Die Tastatur, die einer Berg- und Talfahrt glich, ist ebenfalls erneuert.“ Und eine Besonderheit fiel bei der Restaurierung auf: Ein Register der Orgel, die Trompete 8 Fuß, die vermutlich 1957 bei Renovierungsarbeiten verändert wurde, konnte mit den anderen Registern nicht benutzt werden. „Auch das“, so Mecke „hat der Ilseder Orgelbauer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebaut. Hierdurch profitiert der Klang der Orgel ungemein.“

Der Motor der Orgel, der aus dem Jahr 1947 stammt, wurde durch einen neuen ersetzt. Und damit die Organisten die Noten besser lesen können, bekam das Notenpult neues Licht, die Pedaltasten auch. Und zu guter Letzt wurden die Pfeifen einzeln neu intoniert, dies ist notwendig damit die Klangfarbe und alle Pfeifen es Registers zueinander passen.

Petra Mecke ist seit ihrer Konfirmandenzeit Orgelliebhaberin

Wie sich das im Zusammenspiel mit den gekonnten Griffen von Petra Mecke anhört, werden die Kirchgänger am zweiten Weihnachtstag erleben können. Die Organistin spielt seit rund 40 Jahren Orgel und hat als Konfirmandin die Liebe zu dem Instrument entdeckt. „Damals fragte unser Pastor, wer Klavier spielen kann, und das war ich“, erinnert sich Mecke. Und auf die Frage, was sie lieber spielt, Klavier oder Orgel, kommt ein klares „Ja“ zur Orgel. „Diese Klangvielfalt kann ein Klavier einfach nicht bieten,“ erklärt Mecke. „Die Vallstedter Orgel hat im Übrigen einen romantischen Klang.“ Dies, so die Orgelspielerin, liege an der Anordnung der Register.