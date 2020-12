Das neue "schnelle Internet" schläft in Lengede abends ein

Nach vielen Jahren des Wartens ging es zuletzt relativ schnell mit dem Ausbau für das auch in der Gemeinde Lengede sehnlichst erwartete „schnelle Internet“. Nach diversen Anbietern mit mäßigem Erfolg hatte sich zuletzt die Deutsche Glasfaser der Aufgabe angenommen, den Bürgern und Bürgerinnen Vorverträge abgenommen und viele Schächte von beauftragten Subunternehmen graben lassen. Die meisten Leitungen liegen, aber was schnell ist bei der Internetverbindung, ist immer noch relativ.

Bürger berichteten unserer Zeitung von „großen Problemen mit der Bandbreite im Netz der Deutschen Glasfaser“, teilweise schon seit September. Die Download-Geschwindigkeit breche regelmäßig, abends gegen 20 Uhr, für rund eine halbe Stunde bis auf 3 Mbit/s ein. „Wir haben 400 Mbit/s gebucht“, ärgert sich ein Nutzer, der ebenfalls vor der Verlegung der Leitungen einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschloss. Eine Mindestabnahme war die Voraussetzung dafür, dass das Unternehmen den Ausbau in der Gemeinde Lengede baulich angeht.

Erst ab 22 Uhr normalisiere sich der digitale Zustand und das Internet sei dann wieder schneller, heißt es in diversen Rückmeldungen von Nutzern. Diese – und auch der massive Ärger – sind unter anderem auf der Facebook-Seite „Glasfaser für die Gemeinde Lengede“ nachzulesen.

Viele Antworten, kaum Verbesserungen

Auf direkte Anfragen gebe es nur Allgemeinplätze von der Deutschen Glasfaser als Antwort, heißt es weiter von enttäuschten Nutzern, die sich an unsere Zeitung wendeten. Immer wieder sei man vertröstet worden. Auch nach diversen angekündigten Nacharbeiten habe sich die Situation nicht wirklich verbessert.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte ein Sprecher der Deutschen Glasfaser Mitte Dezember, dass die vertraglich zugesicherte Leistung in der Gemeinde Lengede nicht überall geliefert wird: „In Lengede verzeichnen wir in Spitzenzeiten temporäre Auslastungsprobleme. Um sowohl den aktuellen als auch künftigen Datenverkehr stabil zu verteilen, installieren wir derzeit einen weiteren Distribution Switch (DSW). Diese Switches verteilen den Datenverkehr, den sie aus Kreisroutern empfangen, weiter in unsere PoPs (Points of Presence), an die wiederum die Haushalte angeschlossen sind.“ Die Kunden sollten informiert werden, wenn die „Aktivierung“ absehbar ist. "Die gebuchten Leistungen werden dann auch wieder durchgehend zur Verfügung stehen“, hieß es in der Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung.

Ursache soll gefunden worden sein

So richtig scheint das weiter nicht zu funktionieren. Im Chat der erwähnten Facebook-Seite gab und gibt es weiterhin heftige Beschwerden wegen des gar nicht schnellen Internets an diversen Orten in der Gemeinde Lengede. Dort werden auch Auszüge von Antworten des „Serviceteams“ der Deutschen Glasfaser gepostet. In einer heißt es, dass die Ursache gefunden worden sei: „Die Auslastung eines Knotenpunkts in Ihrer Region ist zu hoch.“ Eine entsprechende „Aufrüstung“ erfordere Planung und Zeit. Es wird um „Geduld“ gebeten in dieser Antwort, die offensichtlich ein Nutzer von der Deutschen Glasfaser bekam.

Beschwerden auch wegen der Baustellen

Die Deutsche Glasfaser hatte auch im Corona-Sommer eine ordentliche Schlagzahl bei der Verlegung der Leitungen in der Gemeinde Lengede hinlegen lassen. Wegen der diversen Baustellen hatte es zuvor schon immer wieder Ärger in Kreisen der Bürger und der Lokalpolitik gegeben. Baustellen seien nicht richtig abgeschlossen worden, hieß es. Es wurden spätere Schäden in Gehwegen oder Straßen befürchtet. Die Verwaltung der Gemeinde Lengede hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine Abnahme einer fertigen Baustelle nur bei einem per Videobeweis erbrachten und bestandenen Vorher-Nachher-Vergleich gebe.

Wir fragten bei der Deutschen Glasfaser wegen des Stands der Baustellen nach. Ebenfalls Mitte Dezember gab es diese Antwort: "In Lengede sind bereits bis auf Broistedt alle Ausbaubereiche abgenommen durch die Gemeinde. Derzeit sind uns keine offenen Mängel bekannt. Die Abnahmen in Broistedt sollen bis Ende Januar abgeschlossen sein, sodass auch der Gesamtabnahme nichts im Wege steht."

Knackpunkt Bahntrasse in Broistedt

Außerdem hieß es seitens der Deutschen Glasfaser: "In Broistedt mussten wir von der ursprünglichen Ausbauplanung abweichen, da die Bahnquerung erst später erfolgen konnte: Der Trassentiefbau wurde fortgeführt, während der Hauptverteiler noch nicht angebunden war. Aus diesem Grund mussten einige Gruben länger als üblich geöffnet bleiben bzw. provisorisch verschlossen werden."