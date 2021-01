Peine setzt auf "neue Qualität" im Lindenquartier

"Wird das Jahr 2021 weiter maßgelblich geprägt sein von der Corona-Pandemie? Wird es gelingen, das Virus einzudämmen, den Menschen einen wirksamen Impfstoff anzubieten?" Diese grundlegenden Fragen stellt der Peiner Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) an die erste Stelle, wenn er an das Jahr 2021 denkt. Seine Antwort darauf: "Ich wünsche es mir! Denn nur so wird uns gelingen, alle Pläne, die wir haben und umsetzen wollen, auch genießen zu können."

An erster Stelle der Pläne und Projekte wiederum nennt der Bürgermeister den Abriss der Hertie-Brache mitsamt der früheren Ladenzeile City Center und einer Reihe älterer Wohn- und Geschäftsgebäude. Dort, im Herzen der Stadt, soll dann das neue Wohn- und Geschäftsviertel Lindenquartier entstehen. Die Vorarbeiten für den Abriss haben bereits zum Jahresende begonnen und werden nun fortgesetzt. "Dann wird man endlich sehen, dass sich etwas tut auf dem Areal", freut sich Saemann. Das Viertel liegt seit dem Jahr 2009 brach.

Edeka-Eröffnung zum Weihnachtsgeschäft 2022

Die "Verwandlung" wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zum Weihnachtsgeschäft 2022 werden die Peiner, so Saemann, "hoffentlich durch die Eingangstüren des neuen zukunftsorientierten Edeka-Marktes schreiten können, um eine neue Einkaufsqualität in Peine zu entdecken".

Zur Erinnerung: Nach dem Abriss der Hertie-Brache will Investor THI (Hannover) auf dem rund 21.000 Quadratmeter großen Grundstück ein neues Einkaufzentrums mit EDEKA als Ankermieter errichten (EDEKA wird vom jetzigen Standort am Friedrich-Ebert-Platz umziehen). Zusätzlich zum Einkaufszentrum wird den Plänen zufolge parallel zur Wallstraße ein Gebäude mit Mietwohnungen im Obergeschoss und mit Platz für beispielsweise Ärzte oder Apotheken im Erdgeschoss gebaut. Und an der Ecke zur Fußgängerzone soll dann ein Gastronomiebetrieb mit einem großen Außenbereich etabliert werden. Als Termin für die Gesamtfertigstellung des Lindenquartiers nennte Investor THI den Sommer 2023.

In Essinghausen entsteht eine neue Grundschule

Ein weiteres Großprojekt in der Stadt Peine ist der Neubau einer Schule. Saemann kündigt an: "Der Erweiterungsbau der Grundschule in Essinghausen wird in 2021 in gut sichtbaren Schritten vorangetrieben." In 2020 wurde bereits das alte Lehrerhaus saniert, und der städtische Jugendfreizeittreff sowie die Junggesellschaft haben ihr neues Domizil bezogen. Die Fertigstellung und Einweihung der Grundschule ist für das Jahr 2022 geplant.

Mehr Barrierefreiheit in der Stadt und mehr Teilhabe aller Menschen in der Einwohnerschaft zählt Bürgermeister Saemann zu seinen wichtigsten Zielen. Diese Ziele hatte er sich schon 2016 zum Dienstantritt im Rathaus als Schwerpunkte gesetzt, und diese will er "auch in 2021 nicht aus den Augen verlieren", wie Saemann versichert. "Mir ist bewusst, dass hier längst noch nicht alles erreicht ist und die Liste, die es abzuarbeiten gilt, noch lange nicht endet." Deshalb will er nach eigenem Bekunden "weiterhin mit sehr offenen Augen durch die Stadt und die Ortschaften gehen", um beispielsweise zu sehen, wo etwa eine Bordsteinabsenkung an einer Straße dringlich wäre oder ein öffentliches Gebäude umgebaut werden müsste, damit Rollstuhlfahrer nicht länger ausgeschlossen bleiben. Hierzu bittet Saemann auch alle Einwhner um Anregungen und Hinweise. "Die Bürger sollten sich nicht scheuen, mich dazu zu kontaktieren."

Peine will weitere Gewerbebetriebe ansiedeln

Mit Zufriedenheit bilanziert der Bürgermeister, dass es der städtischen Wirtschaftsförderung in 2020 trotz der Corona-Pandemie gelungen ist, die vorhandenen Gewerbestandorte erfolgreich zu vermarkten. "Auch in 2021 gehören die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen natürlich weiterhin zu einem wichtigen Kerngeschäft der Wirtschaftsförderung", erklärt Saemann. Auch mit konzeptionellen Gedanken zur weiteren Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen werde sich die städtische Wirtschaftsförderung beschäftigen.

In diesem Zusammenhang wünsche er, Saemann, sich sehr, dass die durch die Wirtschaftstreffen und das Werkstattgespräch entstandenen Vernetzungen bestehender Betriebe erfolgreich fortgeführt werden können. In welchem Rahmen derartige Veranstaltungen unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln durchführbar sein werden, bleibe jedoch zunächst abzuwarten.

So steht zum Beispiel bereits fest, dass es zum Start in das Jahr 2021 keinen Neujahrsempfang der Stadt Peine geben wird. Dieses große Stelldichein von mehr als 200 Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Handel und Gesellschaft wäre wieder - wie alle bisherigen Jahre üblich - das Forum gewesen, im direkten Meinungsaustausch Pläne zu schmieden und Ziele abzustecken. Wegen Corona jedoch hatte Saemann dieses traditionell größte Treffen zum Jahresauftakt absagen müssen.